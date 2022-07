Tăng lương tối thiểu vùng, tăng mức phạt vi phạm về khám nghĩa vụ quân sự, cấp hộ chiếu gắn chip... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7.

Lương tối thiểu cao nhất 4,68 triệu đồng/tháng

Có hiệu lực từ ngày 1/7, Nghị định 38/2022 của Chính phủ đã điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng, mức tăng bình quân 6%. Đây là mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để các bên thỏa thuận và trả lương cho người lao động.

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới như sau: Vùng I tăng từ 4,42 lên 4,68 triệu đồng/tháng; vùng II tăng từ 3,92 lên 4,16 triệu; vùng III tăng từ 3,43 lên 3,64 triệu và vùng IV tăng từ 3,07 lên 3,25 triệu.

Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Nghị định 38 bổ sung quy định về lương tối thiểu vùng theo giờ. Cụ thể vùng từ I-IV có mức lương tối thiểu lần lượt mỗi giờ là 22.500 đồng; 20.000 đồng; 17.500 đồng và 15.600 đồng. Đối với người lao động được trả lương theo tuần, ngày, theo sản phẩm hoặc lương khoán, nghị quyết quy định mức lương sẽ được quy đổi, không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip

Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu mẫu mới từ 1/7, theo Thông tư số 73 về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành. Trang bìa của hộ chiếu in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu. Hộ chiếu gắn chip được in thêm biểu tượng chip điện tử, gắn trong bìa sau.

Thông tư quy định hộ chiếu ngoại giao có trang bìa màu nâu đỏ; hộ chiếu công vụ trang bìa màu xanh lá cây đậm; còn trang bìa của hộ chiếu phổ thông có màu xanh tím. Người có nhu cầu cấp hộ chiếu phổ thông hoặc loại gắn chip có thể đến Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh của công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú để giải quyết.

Khi người dân đi làm thủ tục cần chuẩn bị ảnh chân dung, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và giấy tờ chứng minh thường trú, tạm trú. Lệ phí cấp mới hộ chiếu là 200.000 đồng; còn cấp lại hộ chiếu do hư hỏng hoặc mất là 400.000 đồng.

Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 1/1/2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn. Công dân từ đủ 14 tuổi có quyền được làm hộ chiếu phổ thông hoặc hộ chiếu gắn chip điện tử. Hộ chiếu có giá trị sử dụng trong 10 năm.

Tăng mức phạt vi phạm về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghị định 37/2022 của Chính phủ có hiệu lực từ 22/7, sửa đổi Nghị định 120/2013 quy định điểm mới về mức phạt khi vi phạm trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Nghị định nêu rõ phạt tiền 10-12 triệu đồng nếu công dân không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng. Mức phạt cũ là 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng.

Ngoài ra, nghị định tăng mức phạt từ 2-4 triệu đồng lên 15-20 triệu cho các hành vi: Gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền 12-15 triệu đồng.

Giảm điểm ưu tiên khi điểm thi đại học cao

Quy chế tuyển sinh đại học mới ban hành kèm Thông tư 08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 22/7, quy định giảm điểm ưu tiên cho các thí sinh có tổng điểm thi trên 22,5 điểm.

Từ năm 2023, thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ được được xác định điểm ưu tiên theo công thức:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên

Ví dụ, thí sinh đạt 24 điểm thì điểm ưu tiên còn 4 (tối đa được 5 điểm); thí sinh đạt 27 điểm thì mức điểm ưu tiên là 2 và đạt 30 điểm thì không được cộng điểm ưu tiên. Như vậy, nếu tính điểm ưu tiên theo quy chế thi mới, thí sinh có tổng điểm càng cao thì càng được cộng ít điểm ưu tiên hơn.

Ngoài ra, quy chế thi mới còn giới hạn thời gian hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên khu vực từ năm 2023. Thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung cấp) và thêm 1 năm kế tiếp. Thí sinh thi lại sau 2 năm tốt nghiệp trung học phổ thông không còn được cộng điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển đại học.