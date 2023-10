Chính thức thông hầm Thần Vũ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

Chiều 14/10, tại cửa phía Nam hầm Thần Vũ, thuộc xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã tổ chức lễ thông hầm Thần Vũ (giai đoạn 1), một trong những hạng mục quan trọng nhất trên tuyến.

Hầm Thần Vũ nhìn từ trên cao. Ảnh: P.V

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Lê Kim Thành - Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam; Phùng Tiến Vinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, đại diện Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Sở Giao thông Vận tải, các ban, ngành, lãnh đạo các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và các doanh nghiệp thi công dự án.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang An

Hầm Thần Vũ có tổng chiều dài 1,13 km xuyên qua núi Thần Vũ, phía Bắc thuộc huyện Diễn Châu và phía Nam thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thuộc Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Hạng mục này được thiết kế với quy mô 2 hầm riêng biệt, chiều rộng mỗi hầm là 13,78m, khoảng cách 2 tim hầm là 45m.

Được biết, giai đoạn 1 xây dựng hoàn chỉnh ống hầm nhánh phải để khai thác 2 chiều, xây dựng vỏ hầm và hệ thống thoát nước ngầm cho ống hầm nhánh trái. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thiện toàn bộ hầm theo quy mô hoàn chỉnh với 6 làn xe cơ giới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của hầm Thần Vũ và Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua địa bàn. Ảnh: Quang An

Ngay từ bước thiết kế, hầm Thần Vũ được xác định là một hạng mục khó, phức tạp nhất trong các hầm xuyên núi trên cao tốc Bắc – Nam; với địa chất yếu, đá phong hóa mạnh, rời rạc và xen kẹp... đặc biệt là địa chất khu vực phía Nam hầm. Do đó, trong suốt quá trình thi công, các bên liên quan nhóm họp và thảo luận liên tục... nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp với ứng xử địa chất thực tế, tuân thủ phương châm kỹ càng về nội nghiệp để đảm bảo an toàn, chất lượng về ngoại nghiệp.

Sau hơn 15 tháng triển khai thi công, với sự nỗ lực của tỉnh Nghệ An, các thành phần tham gia dự án là liên danh nhà đầu tư Hòa Hiệp - CIENCO4 - Trường Sơn - Núi Hồng - Vina2 và Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng, đến nay, hầm Thần Vũ chính thức được thông hầm.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Nghệ An, các đơn vị, doanh nghiệp thi công đã vượt khó thông được hầm Thần Vũ. Ảnh: Quang An

Việc thông hầm có ý nghĩa rất quan trọng, từ thời điểm này, công tác điều phối nhân sự, phương tiện, vật tư, vật liệu có thể đi xuyên qua hầm mà không phải đi vòng bằng đường công vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công hầm Thần Vũ nói riêng và toàn dự án nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt nói riêng và Cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Nghệ An nói chung có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, trong đó, hạng mục hầm Thần Vũ là khó khăn nhất do địa hình, vị trí, địa chất phức tạp. Mặc dù vậy, các đơn vị thi công, địa phương đã nỗ lực, phối hợp nhuần nhuyễn để việc thông hầm đảm bảo tiến độ.

Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Nghệ An tặng quà cho các đơn vị thi công có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang An

Dấu mốc thông hầm Thần Vũ là kết quả của quá trình phối hợp nhịp nhàng, sự quan tâm sâu sát của Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chuyên môn của bộ, Ban QLDA 6; sự đồng hành, tạo điều kiện của các địa phương, các sở, ban, ngành, các huyện, các xã của tỉnh Nghệ An; sự nỗ lực khắc phục khó khăn, “vượt nắng, thắng mưa” của liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông hầm Thần Vũ. Ảnh: Quang An

Công nhân làm việc trong hầm Thần Vũ. Ảnh: Q.A

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chúc mừng và ghi nhận tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp, đơn vị thi công đã thông được hầm Thần Vũ - hạng mục quan trọng nhất trên Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

"Mặc dù vậy, việc thông hầm chỉ là một cột mốc của cả dự án, thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải mong muốn tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp thi công nỗ lực vượt khó, đưa Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt về đích đúng tiến độ. Bộ Giao thông Vận tải, các cục, vụ của bộ cam kết sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn để chính quyền địa phương, các đơn vị yên tâm thực hiện dự án..." - đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.