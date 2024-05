Nghệ An cuối tuần

Nghệ An Nhật báo

Nghe An News

Nghệ AN cuối tuần

Nghệ An Nhật báo

Nghe An News

Pháp luật Chính thức thu hồi đất thực hiện dự án Trung tâm Dạy nghề Việt Nhất Ngày 24/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND thu hồi 2.887,0 m2 đất cơ sở giáo dục do Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao đang quản lý, sử dụng tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

VI PHẠM LUẬT ĐẤT ĐAI

Chủ trương của UBND tỉnh về việc thu hồi đất cơ sở giáo dục đào tạo do Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao đang quản lý, sử dụng tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh (UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 599/QĐ-UBND.ĐC ngày 12/12/2007) được Báo Nghệ An số ra ngày 9/5/2024 thông tin tại bài viết “Sẽ thu hồi đất dự án Trung tâm Việt Nhất ở phường Quán Bàu (TP. Vinh)”.

Theo đó, từ ngày 23/4/2024, bằng Văn bản số 3186/UBND-CN, UBND tỉnh đã có chủ trương thu hồi 2.887,0 m2 đất cơ sở giáo dục đào tạo do Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao đang quản lý, sử dụng tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh. Để thực hiện việc thu hồi đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tại Văn bản số 3186/UBND-CN, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường “chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, dự thảo quyết định UBND tỉnh thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.

Cổng vào Dự án Trung tâm Dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh. Ảnh: Nhật Lân

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, sau khi rà soát, căn cứ các quy định của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến: “Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao được UBND tỉnh cho thuê đất tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để thực hiệnDự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao. Dự án chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được ghi trong dự án đầu tư, đã được UBND tỉnh cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng tại Quyết định số 5830/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 nhưng hết thời gian gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng xong các công trình dự án theo quy hoạch được phê duyệt”.

Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh:

“1) Thu hồi 2.887,0 m2 đất cơ sở giáo dục đào tạo tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh của Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao (Thửa đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 599/QĐ-UBND.ĐC ngày 12/12/2007). Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính thửa đất số 836/BĐ.ĐC được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 29/01/2008.

Lý do thu hồi: Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất vi phạm pháp luật về đất đai (theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai)”.

Phía trong khu đất Dự án Trung tâm Dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao. Ảnh: Nhật Lân

Căn cứ các quy định của pháp luật và đề nghị nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 24/5/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND thu hồi đất cơ sở giáo dục do Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 599/QĐ-UBND.ĐC ngày 12/12/2007. Nội dung Quyết định số 171/QĐ-UBND nêu rõ:

“Thu hồi 2.887,0 m2 đất cơ sở giáo dục đào tạo do Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao đang quản lý, sử dụng tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Khu đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 599/QĐ-UBND.ĐC ngày 12/12/2007). Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính thửa đất số 836/BĐ.ĐC được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 29/01/2008. Lý do thu hồi: Do vi phạm pháp luật về đất đai (theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai)”.

Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh thu hồi đất cơ sở giáo dục do Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao đang quản lý, sử dụng tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh. Ảnh: Nhật Lân

Cũng tại Quyết định số 171/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số AI 189702 ngày 28/2/2008 (bản gốc) cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý diện tích thửa đất thu hồi nêu trên để khai thác đưa vào sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao thửa đất nêu trên cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để quản lý, đưa vào sử dụng theo quy định; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số AI 189702 ngày 28/2/2008 (bản gốc) do UBND tỉnh cấp cho Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận…

Bìa một số bài viết liên quan Dự án Trung tâm Dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao trên Báo Nghệ An điện tử.

SẼ XEM XÉT KIẾN NGHỊ VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CƠ SỞ

Quá trình tìm hiểu về Dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao tại phường Quán Bàu (TP. Vinh), chúng tôi được nghe cấp ủy, chính quyền phường Quán Bàu bày tỏ mong muốn UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét thu hồi đất Dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao; và cho sử dụng diện tích đất này làm cơ sở 2 của trường tiểu học, tạo sự thuận lợi trong học tập cho thế hệ tương lai trên địa bàn.

Khi tiếp nhận Văn bản số 3186/UBND-CN ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh về chủ trương thu hồi đất Dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao, Chủ tịch UBND phường Trần Hoàng Tuấn cho biết, cán bộ và nhân dân phường Quán Bàu rất phấn khởi với chủ trương của UBND tỉnh.

Đồng thời, ông tiếp tục nhắc lại việc khuôn viên trường lớp của trường tiểu học trên địa bàn không đảm bảo diện tích, vị trí không thuận lợi cho việc đi lại học tập của học sinh trên địa bàn, để trao đổi rằng “cấp ủy, chính quyền phường sẽ kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét việc sử dụng đất dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao vào mục đích giáo dục”.

“ Cấp ủy, chính quyền phường sẽ kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét việc sử dụng đất dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao vào mục đích giáo dục. Ông Trần Hoàng Tuấn - Chủ tịch UBND phường Quán Bàu

Bản vẽ quy hoạch chi tiết Dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao.

Trao đổi về nguyện vọng của chính quyền phường Quán Bàu với Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, ông Lê Sỹ Chiến cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất Dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao, các cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ sẽ cần một khoảng thời gian để thực hiện trình tự thu hồi đất, bao gồm việc xử lý tài sản đã xây dựng trên đất theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhìn nhận nguyện vọng của UBND phường Quán Bàu là một nội dung đáng quan tâm xem xét.

Ông Lê Sỹ Chiến trao đổi thêm: “Theo tôi, việc sử dụng đất vào mục đích phục vụ công cộng là cần được ưu tiên, hơn nữa, sử dụng vào mục đích giáo dục cũng phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, UBND phường Quán Bàu cần tổ chức rà soát lại quy mô diện tích trường lớp hiện tại trên địa bàn để có số liệu đối chiếu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường rà soát quy mô dân số để dự kiến được số lượng học sinh trong tương lai…, để có báo cáo, kiến nghị lên UBND thành phố. Có như vậy, UBND thành phố mới có cơ sở báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền…”.