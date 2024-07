Kinh tế Cho phép ô tô dưới 7 chỗ lưu thông qua đường tạm trên Quốc lộ 16 Những ngày qua, thời tiết khô ráo, độ sụt lún trên tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua huyện Quế Phong không tăng thêm, do đó, lực lượng chức năng đã nới lỏng các chốt chặn để tạo điều kiện cho người dân lưu thông.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Sơn - Hạt trưởng Hạt Giao thông đường bộ Quế Phong, cho biết: Tình trạng sụt lún trên tuyến Quốc lộ 16, đoạn Km 264+700 qua dốc Chuối thuộc địa phận xã Châu Kim, huyện Quế Phong đang có dấu hiệu chững lại. Từ ngày 28 - 30/7, điểm sụt lún vẫn giữ nguyên độ sâu 6,3 mét, không lún thêm. Nguyên nhân có thể là do thời tiết đã khô ráo hơn so với thời gian trước.

Xe máy và ô tô dưới 7 chỗ có thể lưu thông trở lại qua tuyến đường tạm trên Quốc lộ 16. Ảnh: Q.A

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng huyện Quế Phong đã quyết định nới lỏng điểm chốt. Theo đó, xe máy, xe ô tô con dưới 7 chỗ được phép đi qua điểm chốt, đến điểm sụt lún sẽ lưu thông qua tuyến đường tạm cũ. 2 đầu tuyến đường tạm luôn có lực lượng túc trực để giám sát. Riêng xe tải và xe trên 7 chỗ vẫn tiếp tục phải đi tuyến đường khác, không được phép qua chốt để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp tục khoan thăm dò địa chất tại điểm sụt lún. Ảnh: Q.A

Việc nới lỏng việc qua chốt đã giúp thời gian lưu thông của người dân được ngắn hơn từ 1 - 2 giờ đồng hồ so với việc phải đi đường vòng trong thời gian qua. Trước đó, Sở Giao thông vận tải đã cấm toàn bộ các phương tiện đi qua điểm chốt từ ngày 18/7.

Song song với việc tạo điều kiện cho người dân lưu thông, lực lượng chức năng cũng đang đẩy nhanh tiến độ làm đường tạm mới tại điểm sụt lún. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 160 mét, chiều rộng khoảng 4 mét, cách đường tạm cũ khoảng 13 mét về phía ta luy dương.

Hiện nay, các phương tiện đang tiến hành giải phóng mặt bằng, phát quang bụi rậm, sau đó sẽ tiến hành kè rọ đá, đắp đất, lu lèn đường. Đây là vị trí có nền đất chắc chắn hơn, qua khảo sát chưa thấy có dấu hiệu bị sụt lún, xói lở. Dự kiến cuối tuần này sẽ hoàn thành đường tạm mới để các phương tiện khác có thể lưu thông.

Tuyến đường tạm mới dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối tuần này. Ảnh: Q.A

Đại diện Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải cho biết: Tuyến Quốc lộ 16 có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng ở khu vực biên giới miền Tây Nghệ An. Tình trạng sụt lún trên tuyến đường này trong nửa tháng qua đã ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt cũng như lưu thông của người dân. Do đó, việc khắc phục điểm sụt lún này hiện đang được Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Nghệ An quan tâm.

Hiện nay, song song với việc dựng tuyến đường tạm mới, đơn vị cũng đang chỉ đạo khảo sát địa chất, địa hình tại khu vực sụt trượt và sẽ báo cáo lên Bộ Giao thông vận tải để tìm phương án khắc phục lâu dài trong thời gian sớm nhất.