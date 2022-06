Khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, lực lượng công an thu giữ số lượng lớn hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, nhiều con dấu của các doanh nghiệp… cùng nhiều vật chứng liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2015, Nguyễn Thị D. và Trần Thị Kim N. đã thành lập nhiều công ty ma để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Các đối tượng thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập công ty, đăng ký in và phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng tại các chi cục thuế trên địa bàn Nghệ An. Sau khi có giấy phép hoạt động của các công ty đó, các đối tượng bán hóa đơn cho những doanh nghiệp có nhu cầu để hợp thức hóa các mặt hàng kinh doanh không có trên thực tế. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi 5-8% trên tổng số tiền hàng. Từ năm 2015, tổng tiền hàng ghi trong hóa đơn xuất ra là hơn 100 tỷ đồng.