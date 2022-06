Đây là con số rất lớn. Khó khăn lớn nhất trong công tác quản lý thuế thương mại điện tử hiện nay là chưa quản lý hết được số người kinh doanh trên mạng cũng như khối lượng giao dịch trên các trang thương mại điện tử. Tại Nghệ An, qua trao đổi với chúng tôi, Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường cũng thừa nhận chưa thống kê được các con số này. Số người kinh doanh và tham gia mua bán trên mạng rất lớn và lượng tiền giao dịch qua ngân hàng, qua tài khoản ngày càng tăng nhưng không thể quản lý được do họ không đăng ký kê khai thuế, không nộp thuế, giao dịch giữa các bên không thể hiện mua bán do chat riêng với nhau cơ quan thuế không quản lý được. Do đó chưa quản lý hết được các nguồn thu thuế trên lĩnh vực này.