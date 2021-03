Chủ cửa hàng cầm đồ bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 24/3, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Trần Dũng Chi (SN 1984), trú tại xã Tân Phú (Tân Kỳ) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 18/12/2019 đến ngày 29/12/2020, Trần Dũng Chi đã cho 4 người vay 228.000.000 đồng, với mức lãi suất từ 130 - 180%/năm (cao hơn gấp 6,5 đến 9 lần mức lãi suất cao nhất cho phép và thu lợi bất chính tổng số tiền 58.156.277 đồng).

Gần đây nhất, vào khoảng 10 giờ 00 phút ngày 23/12/2020, anh K.V.P cùng với anh L.V.N (SN 1988), trú tại xã Tân Hương (Tân Kỳ) đến cửa hàng cầm đồ Dũng Chi, cắm xe máy để vay 5.000.000 đồng, với mức lãi suất 4.000 đồng/ngày/1 triệu đồng.



Quá trình Trần Dũng Chi đang nhận tiền do K.V.P trả thì bị tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ phát hiện, đồng thời ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Dũng Chi thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời đưa Trần Dũng Chi về trụ sở Công an huyện Tân Kỳ để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Trần Dũng Chi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Dũng Chi 50 triệu đồng.