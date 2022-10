Chủ đầu tư dự án Chung cư 389 Dream Home là ai?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Khi tìm hiểu về một dự án nào đó, khách hàng và nhà đầu tư thường quan tâm về chủ đầu tư bởi lẽ, một chủ đầu tư uy tín, đáng tin cậy chắc chắn sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng và mang lại sự yên tâm cho khách hàng. Được kỳ vọng là điểm nhấn góp phần quan trọng thay đổi diện mạo đô thị TP.Vinh, dự án Chung cư 389 Dream Home (tòa nhà Lũng Lô) được đầu tư và xây dựng bởi đơn vị có tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng - Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xây dựng 389.

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 được thành lập vào ngày 16/2/2017, là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị xây dựng, tư vấn thiết kế, thi công các công trình tại Bắc Miền Trung.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm, trưởng thành qua mỗi công trình, 389 đã trở thành một đơn vị tổng thầu chuyên thực hiện các công trình có quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Các dự án do 389 thi công luôn nhận được đánh giá cao của chủ đầu tư, đều đạt được tiếng vang và thành công lớn như dự án: Summer Convention Center, Vinh Centre, Đại Huệ Palace, Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh, Khách sạn Grand Mercure Quảng Bình, Khách sạn Hải Âu Thiên Cầm, Tổ hợp chung cư Arita Home, chung cư Green view 3, chung cư WinHouse Hà Tĩnh... Sự hiện diện của những dự án này đã và đang góp phần thay đổi diện mạo, tạo điểm nhấn cho đô thị.

Kim chỉ nam của Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu, tạo dựng niềm tin của khách hàng từ chất lượng thi công công trình. Điều quan trọng nhất công ty luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện và giới thiệu đến thị trường những sản phẩm vượt ngoài mong đợi về chất lượng, môi trường sống.

Tháng 4/2022 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 trúng đấu giá dự án xây dựng tòa nhà Lũng Lô Vinh, số 33 Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An, chính thức trở thành chủ đầu tư dự án. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu chiến lược mở rộng lĩnh vực hoạt động của công ty, lấn sân sang mảng đầu tư Bất động sản.

Với niềm tin sẽ tạo nên thành công và khác biệt trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các khu căn hộ hiện đại, đẳng cấp trong tương lai, Dự án đầu tay chung cư 389 Dream Home sẽ là cơ sở vững chắc cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 chia sẻ: "Dự án Chung cư 389 Dream Home là đứa con đầu lòng mà chúng tôi dành hết mọi công sức và tâm huyết, khi lần đầu tiên ra mắt với cương vị là chủ đầu tư chứ không chỉ là đơn vị thi công như trước đây. Bởi vậy, đây sẽ là một dự án khu căn hộ cao cấp đáng sống, đáng được mong đợi và đầu tư".

Dự án chung cư 389 Dream Home với chức năng kinh doanh, văn phòng làm việc, dịch vụ tổng hợp và nhà ở để bán. Tổng diện tích đất quy hoạch 2.728,8 m2, gồm một tòa nhà ở, thương mại cao 26 tầng và một tầng hầm.

Một vị trí vàng sẽ giúp dự án có nhiều cơ hội để phát triển, mang lại sự tiện lợi cho cư dân sinh sống. Chung cư 389 Dream Home tọa lạc tại vị trí đắc địa, phía Bắc thành phố Vinh, nằm liền kề với đường Phan Bội Châu, tiếp giáp với các tuyến đường giao thông quan trọng như đường Trường Chinh, đường Lê Lợi… dễ dàng kết nối giao thông đến trung tâm thành phố Vinh chỉ chưa đầy 3km, mang đến một sự di chuyển hết sức thuận lợi. Bạn có thể đến những địa điểm chỉ trong từ 5 đến 10 phút như chợ, siêu thị Big C, sân bay, ga tàu, bến xe, bưu điện thành phố, ủy ban tỉnh Nghệ An, các hệ thống trường đại học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chung cư 389 Dream Home hứa hẹn mang đến một nơi an cư lạc nghiệp, một trải nghiệm sống hoàn hảo.