Chủ mỏ đá ở Nghệ An bị phạt 330 triệu vì lấn chiếm đất, khai thác ngoài phạm vi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 330 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Xây dựng Văn Sơn. Công ty này có địa chỉ ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu), do ông Lê Văn Sơn (61 tuổi), làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc. Doanh nghiệp này là chủ mỏ đá Văn Sơn, xã Quỳnh Văn.

Theo biên bản do đoàn kiểm tra của UBND huyện Quỳnh Lưu lập ngày 9/6/2023, mỏ đá này đã lấn, chiếm hơn 63.000m2 đất đồi núi chưa sử dụng tại khu vực nông thôn. Trong đó, làm văn phòng, trạm nghiền, bãi tập kết (diện tích 2.800m2); khai thác khoáng sản (diện tích 60.646,8m2) tại khu vực lèn Trụ Hải, xã Quỳnh Văn. Với hành vi này, UBND huyện Quỳnh Lưu đã đề nghị UBND tỉnh xử phạt 80 triệu đồng. Đồng thời, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đá lấn, chiếm.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện, công ty đã khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác. Cụ thể, công ty khai thác vượt ranh giới cấp phép là 1,48ha so với giấy phép. Với hành vi này, UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 250 triệu đồng, buộc cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.

Mỏ đá Văn Sơn có diện tích hơn 10 ha. Ảnh: T.H

Mỏ đá Văn Sơn có diện tích hơn 10 ha, khai thác từ nhiều năm qua. Sau khi lập biên bản vi phạm và làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh xử phạt, mới đây ngày 14/9, đoàn giám sát của HĐND huyện Quỳnh Lưu cũng đã tổ chức giám sát tại 2 mỏ đá ở Quỳnh Văn, trong đó có mỏ đá Văn Sơn. Tại đây, đoàn giám sát đã đề nghị xã Quỳnh Văn cần quan tâm tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản; đặc biệt chú trọng khắc phục các tình trạng khai thác, chế biến khoáng sản ảnh hưởng sinh hoạt của người dân như về tiếng ồn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm nước sinh hoạt và nhà ở của dân; Tăng cường phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn với các cấp, các ngành trong quản lý cũng như xử lý các vi phạm, khắc phục các sự cố có thể xảy ra; Duy trì chế độ báo cáo về tình hình hoạt động khai thác khoáng sản hàng tháng, hàng quý về UBND huyện để vào cuộc xử lý các tình huống và vi phạm vượt trên thẩm quyền của UBND xã.