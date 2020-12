Chủ tịch HĐND tỉnh và các đoàn công tác chúc mừng các đơn vị nhân ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 21/12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống dịch bệnh... Ảnh: PV

Đoàn công tác sau đó cũng đến chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp đoàn có Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho hay, sau gần một năm phòng chống Covid-19, Nghệ An vẫn chưa ghi nhận một ca bệnh nào. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của lực lượng biên phòng. Mặc dù có đường biên giới dài, với nhiều lối đi mở nhưng các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng đã làm tốt khi kiểm soát chặt chẽ đường biên, giúp công tác phòng, chống dịch được hiệu quả. Ảnh: PV

Cũng trong sáng 21/12, lãnh đạo nhiều sở, ngành trong tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội. Trong ảnh là đoàn lãnh đạo Công an tỉnh do Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: PV

Đoàn lãnh đạo Công an tỉnh sau đó cũng đến tặng hoa, chúc mừng Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: PV