Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 29/7, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự Phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự Phiên họp còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các thành viên Cơ quan giúp việc Hội đồng.

Tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình xung đột Nga - Ukraine, những vấn đề tác động đối với Việt Nam; công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; công tác bảo đảm an ninh tài chính, an ninh tiền tệ trong tình hình hiện nay.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng biểu dương các lực lượng Quân đội, Công an, Ngoại giao và các bộ, ban, ngành Trung ương đã chủ động nắm chắc, cập nhật, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình xung đột Nga - Ukraine, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các quan điểm, chủ trương, đối sách ban đầu đúng đắn, phù hợp.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thúc đẩy chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò của Đảng với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngầm, tinh vi và khó nhận diện hơn. Cùng với đó, tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội tác động, hướng lái việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật của nước ta, nhằm thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trước tình hình trên, Hội đồng đề nghị lực lượng Công an và các lực lượng liên quan thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động nhằm chuyển hóa nội bộ, tác động chính sách của các thế lực thù địch, phản động.

Bên cạnh các vấn đề an ninh truyền thống, các nguy cơ an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu ngày càng ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến nước ta. Hiện nay, các thách thức an ninh lương thực, an ninh nguồn nước do ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu và việc hợp tác quản lý, khai thác sử dụng nguồn nước, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang tác động không nhỏ tới mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển bền vững của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Hội đồng đề nghị các lực lượng liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ứng phó, xử lý trước mắt và lâu dài để bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và an ninh năng lượng quốc gia.

Hội đồng cũng thảo luận và cho ý kiến về tình hình an ninh tài chính, tiền tệ thời gian qua và dự báo tình hình thời gian tới. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, cuộc xung đột Nga - Ukraine, nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục chịu những tác động từ các yếu tố bên ngoài, tiềm ẩn một số rủi ro, thách thức đối với an ninh tài chính, tiền tệ. Hội đồng đề nghị lực lượng Công an và các lực lượng liên quan thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách cũng như triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.