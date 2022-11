Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng TH ở Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Baonghean.vn) - Ngày 19/11, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

(Baonghean.vn) - Với đặc thù nghề nghiệp của mình, những giáo viên tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh) mang trên vai nhiều vai trò hơn so với những những giáo viên khác. Những vai trò ấy, nếu không đi cùng sự tình thương và tâm huyết, sẽ là lý do khiến họ rời bỏ công việc của một người thầy.