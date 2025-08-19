Thời sự Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu Sáng nay 19/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón. Sau đó, các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự.

Sau khi Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai nguyên thủ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước và Quốc vương Bhutan giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Hai lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan có nhiều tiến triển tích cực trên các lĩnh vực. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước và Quốc vương chụp ảnh chung trước hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu chụp ảnh chung.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội đàm.

Quốc vương Bhutan tại hội đàm.

Về kinh tế, hai nước đang nỗ lực tăng thương mại hai chiều, trong đó những mặt hàng mà Việt Nam thường xuất khẩu sang Bhutan gồm gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và một số hàng hóa khác. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh là những lĩnh vực còn nhiều cơ hội và dư địa để hợp tác, phát triển giữa hai nước.

Trước lễ đón, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo của Bhutan

Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Bhutan sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, mở ra trang mới cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao mô hình phát triển độc đáo của Bhutan, lấy chỉ số hạnh phúc quốc gia tổng thể làm thước đo, trong đó con người, thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc nhân dân cùng được đề cao một cách cân bằng, hài hòa, đặt con người ở trung tâm của sự phát triển, coi trọng bản sắc văn hóa và gìn giữ môi trường sống.

Quốc vương Bhutan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chứng kiến lễ ký 2 văn kiện hợp tác: văn kiện khung hợp tác giữa hai Chính phủ và văn kiện hợp các lĩnh vực hàng không.

Quốc vương cho biết, nhân dân Bhutan kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt 80 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Ông tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển bền vững của mình, đồng thời mong muốn nghiên cứu, học hỏi mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam.

Bhutan coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác các lĩnh vực có thế mạnh và tiềm năng.

Khuyến khích các hãng hàng không sớm xem xét mở đường bay thẳng

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme cho rằng quan hệ hữu nghị Việt Nam và Bhutan được vun đắp bởi tình cảm hữu nghị nồng ấm, sự đồng điệu trong những giá trị tinh thần và tầm nhìn, triết lý phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các cấp thường xuyên hơn; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khuôn khổ thuận lợi triển khai các dự án, hoạt động cụ thể.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên còn rất lớn, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme nhất trí khuyến khích các cơ quan, bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác, tạo thuận lợi mở cửa cho hàng hóa nước này tiếp cận thị trường nước kia, hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại tăng nhiều lần.

Hai bên nhất trí cần mở rộng hợp tác nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích các hãng hàng không sớm xem xét mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa, tôn giáo, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai lãnh đạo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong tôn vinh di sản văn hóa truyền thống của mỗi nước; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới hướng tới phát triển bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, hai lãnh đạo tỏ vui mừng trước việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong các vấn đề về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ hòa bình. Hai nguyên thủ nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết cũng như trong các vấn đề cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Bhutan mở rộng quan hệ, hợp tác thực chất và sẵn sàng tạo điều kiện để tăng cường kết nối với các nước Đông Nam Á.