Xây dựng Đảng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà người có công ở Nghệ An Chiều 8/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về thăm, tặng quà đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Quang cảnh Lễ trao quà đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện, đồng chí trợ lý, thư ký Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí trong đoàn công tác.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các vị ĐBQH đoàn Nghệ An;…

Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công thường xuyên, bằng những việc làm thiết thực

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi ân cần đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Cả nước hiện có 9,2 triệu gia đình có công với cách mạng, trong đó, có 1,2 triệu gia đình liệt sĩ, gần 500.000 thân nhân liệt sĩ và 117.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, khoảng 600.000 thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo điều kiện cho các gia đình vay vốn phát triển kinh tế, giúp đỡ con em gia đình chính sách được học hành đầy đủ, các chính sách về y tế… Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 590/QĐ-CTN về tặng quà cho hơn 1,3 triệu người có công, với tổng số tiền 420 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà đến Đảng bộ, Chính quyền huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An là 1 trong 3 tỉnh trong cả nước có số lượng gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh rất lớn, với 65.147 gia đình người có công, trong đó, có khoảng 29.619 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 9.051 bệnh binh và khoảng 13.000 người bị nhiễm chất độc da cam.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, các ngành của tỉnh Nghệ An hàng năm đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, với tổng số tiền khoảng 150 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trao tặng quà đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tuy vậy, một bộ phận gia đình chính sách trong cả nước nói chung và ở Nghệ An nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, ngoài sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Nghệ An cần tích cực vận động các nguồn lực để sự quan tâm, chăm sóc không chỉ dành riêng cho Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lễ, tết, kỷ niệm, mà phải thường xuyên, liên tục, nhất là các thương, bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với gia đình người có công với cách mạng; cùng với đó, phát động mạnh mẽ trong toàn dân về phong trào chăm lo cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng… bằng những việc làm thiết thực.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị tỉnh Nghệ An sớm triển khai chính sách điều chỉnh tăng lương, nhất là đối với đối tượng hưu trí, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp người có công, đối tượng xã hội đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội và Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng quà đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, tiếp tục biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào vận động hỗ trợ gia đình chính sách, người có công; biểu dương, khen thưởng kịp thời những gia đình thương binh, liệt sĩ vượt khó vươn lên.

Nhân chuyến công tác về Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, huyện Anh Sơn nói riêng sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong năm 2024 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác chứng kiến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu, trao kinh phí xây dựng 20 căn nhà cho các gia đình chính sách huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn và chứng kiến trao kinh phí 1 tỷ đồng xây dựng 20 căn nhà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Lan tỏa nhiều phong trào, cuộc vận động

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành tình cảm sâu sắc, sự quan tâm kịp thời đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong dịp này, trong đó, có các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu của huyện Anh Sơn.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, đồng chí Thái Thanh Quý cho biết: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ, phối hợp rất nhiệt tình, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân, tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định, trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế , xã hội, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, xác định nhiệm vụ thực hiện chính sách cho người có công với cách mạng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm, nhiệm vụ chính hết sức quan trọng.

Chính vì thế, cùng với việc thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước, thì các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đều rất tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ và phát động nhiều phong trào, cuộc vận động, để có thêm nguồn lực chăm sóc tốt hơn, hỗ trợ và quan tâm nhiều hơn đến các gia đình chính sách và các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu sắc đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tiêu biểu nhất có thể kể đến cuộc vận động toàn tỉnh hưởng ứng tham gia Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; chăm sóc, hỗ trợ các gia đình thương binh nặng và cha mẹ của liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn; giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công vươn lên xóa đói, giảm nghèo...

“Chính từ những cuộc vận động được triển khai rất bài bản, tích cực ấy đã lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh, trở thành nét đẹp văn hóa của người dân xứ Nghệ”, đồng chí Thái Thanh Quý phát biểu và cho biết, từ nguồn lực huy động được, tỉnh đã xây dựng mới và sửa chữa được 16.000 căn nhà tình nghĩa, trao được gần 24.000 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công với cách mạng và tất cả Mẹ Việt Nam anh hùng đều được phụng dưỡng.

Tỉnh còn xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hơn 1.000 nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ; đồng thời, chỉ đạo triển khai và quy tập hơn 14.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào về an táng, trong đó có an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Dịp 27/7 năm nay, theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ thăm, tặng quà gần 96.000 lượt gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền ngân sách và số tiền xã hội hóa trên 30 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp thu nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An xin hứa tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, trong đó có nhiệm vụ thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong muốn đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh, để Nghệ An hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 137 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách để tỉnh Nghệ An phát triển trong thời gian tới.