Chủ tịch UBND cấp huyện, xã phải chịu trách nhiệm nếu để cơ sở karaoke hoạt động không phép

(Baonghean.vn) - Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội, Bình Dương… trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phải tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, không để bị động khi xảy ra cháy.

Chủ động để phòng cháy

Thực tế, đối với các vụ cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trong thời gian qua, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do các chủ cơ sở không chấp hành nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Khi xảy ra cháy, nổ, các thiết bị cảnh báo, chữa cháy hoạt động không hiệu quả hoặc không hoạt động. Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke là nơi tập trung nhiều loại vật liệu dễ cháy như nệm, mút, xốp cách âm, các thiết bị điện có công suất lớn... nên khi xảy ra cháy rất dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn.

Bên cạnh đó, để thu hút khách hàng, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đều lắp đặt biển quảng cáo kích thước lớn che kín ban công. Khi thi công, cải tạo thành phòng hát đã bịt kín cửa sổ nên khi có cháy rất khó khăn cho công tác thoát nạn, thoát khói, khí độc và tổ chức chữa cháy. Điều này dẫn đến nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cũng phải thừa nhận rằng, để xảy ra những tồn tại nói trên, có phần trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, từ khâu xây dựng, cấp phép, theo dõi, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn…

Để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy và hậu quả khi cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, ngày 16/9 vừa qua, UBND tỉnh đã có Văn bản số 7105 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về an toàn phòng, chống cháy, nổ; Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn trên các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng internet...

Quy trách nhiệm người đứng đầu

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo, huy động lực lượng khẩn trương hoàn thành hiệu quả đợt cao điểm rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm.

Tổ chức phúc tra đối với các cơ sở còn tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, rà soát các điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở đã cấp phép… Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện nghiêm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, trong đó đảm bảo 100% cơ sở phải có ít nhất 2 lối thoát nạn. Những trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy cách làm ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gây cản trở lối thoát nạn, thoát khói phải yêu cầu cơ sở khắc phục ngay…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hoá – Thể thao thực hiện ngay việc rà soát, kiểm tra công tác cấp phép kinh doanh hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn… Yêu cầu Sở Xây dựng quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, xây dựng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke…

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố, thị xã cũng phải tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm quy định pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã được cấp phép nhưng quá trình hoạt động không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh để khắc phục vi phạm, hoặc thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định.

Hiện tại, việc cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke đã được phân cấp về cho các địa phương, vì thế các huyện, thành, thị cần phải siết chặt công tác cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ này. Tuyệt đối không cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các cơ sở chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Trên địa bàn Nghệ An hiện có 424 cơ sở thuộc loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, trong đó có 421 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 2 quán bar, 1 pub.

Để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả, UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; Xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu vực có quán karaoke để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy ngay từ “thời điểm vàng” (không quá 5 phút từ khi phát sinh đám cháy)…

UBND tỉnh cũng khẳng định, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động không phép trên địa bàn hoặc có giấy phép nhưng không đảm bảo các điều kiện hoạt động, nhất là điều kiện về an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, phải chịu trước nhiệm trước pháp luật nếu cơ sở hoạt động không đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, cơ quan Công an đã có văn bản kiến nghị tạm dừng hoạt động để khắc phục vi phạm hoặc thu hồi giấy phép nhưng không thực hiện, để xảy ra cháy tại cơ sở.