Chủ tịch UBND thành phố Vinh thăm và chúc Tết Báo Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 7/2, đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND TP.Vinh do đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An.

Đoàn công tác của TP. Vinh do đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh làm trưởng đoàn tới thăm và chúc Tết Báo Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Đến thăm, chúc Tết Báo Nghệ An, Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2023. Theo đó, TP.Vinh thắng lợi trên mọi mặt trận. Đặc biệt, lĩnh vực chỉnh trang đô thị được thành phố ưu tiên hàng đầu. Nhờ đó, diện mạo TP.Vinh đang từng ngày được đổi thay. Ngoài ra, thu ngân sách thường xuyên cao hơn so với năm ngoái, vượt 111%; an sinh xã hội luôn được quan tâm kịp thời.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho rằng, có được kết quả đó có sự đồng hành của báo chí. Đồng chí Trần Ngọc Tú trân trọng cảm ơn Báo Nghệ An trong năm qua đã bám sát, phản ánh kịp thời các sự kiện lớn, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, cổ vũ giúp thành phố thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Trong năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố Vinh mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành, phối hợp tuyên truyền cùng thành phố Vinh trong việc định hình dư luận xã hội, để thành phố vững tin vượt qua mọi thử thách, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đây, đồng chí Trần Ngọc Tú gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể Báo Nghệ An, chúc lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An đón Tết an lành, hạnh phúc.

Bày tỏ sự ngưỡng mộ về sức bứt phá có chiều sâu của TP.Vinh trong năm qua, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên khẳng định, Đảng ủy Ban Biên tập luôn ủng hộ tư tưởng đột phá. Do đó, trong thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố, nâng cao chất lượng tin, bài, xây dựng những tuyến bài phản ánh sự phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng của TP.Vinh.

Thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An, đồng chí Ngô Đức Kiên gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn TP.Vinh, đón Tết an khang, thịnh vượng./.