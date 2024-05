Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm việc với các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc Ngày 28/5, trong chương trình làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Everwin, Tập đoàn Luxshare - ICT, Công ty Foxconn Interconnect Technology Ltd và Công ty TIP Shine.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tham dự cuộc làm việc có đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited và Tập đoàn Luxshare - ICT. Đây là 2 tập đoàn công nghệ điện tử hàng đầu thế giới, hiện đang đầu tư 4 dự án tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An I.

Tập đoàn Everwin được thành lập vào năm 2001, chuyên phát triển, sản xuất và bán linh kiện điện thoại di động đầu cuối thông minh, linh kiện xe năng lượng mới, robot công nghiệp và tích hợp hệ thống tự động hóa. Tập đoàn hiện có 47 nhà máy sản xuất tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu với hơn 40.000 nhân viên và hoạt động trên khắp thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited. Ảnh: Phạm Bằng

Tập đoàn Everwin đang đầu tư 2 dự án tại Nghệ An, gồm: Dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam và dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Trong đó, 1 dự án dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 6/2024, 1 dự án đang triển khai thủ tục.

Tập đoàn Luxshare - ICT được thành lập vào năm 2004, chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh, thiết bị đeo thông minh, thiết bị thực tế ảo hỗn hợp, mô-đun âm thanh, mô-đun sạc không dây... và các sản phẩm ô tô, sản phẩm truyền thông doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Việt Nam, Tập đoàn Luxshare - ICT đã đầu tư 4 dự án, trong đó có 2 dự án tại tỉnh Bắc Giang và 2 dự án tại tỉnh Nghệ An ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An I.

Tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với Công ty TIP Shine và Công ty Foxconn Interconnect Technology Ltd (FIT).

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đến thăm và làm việc với Công ty TIP Shine tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Bằng

Công ty TIP Shine thuộc Tập đoàn Phẩm Phú, tập đoàn đa ngành chủ yếu đầu tư vào mảng logistics và công nghệ. TIP Shine là đối tác chính của Foxconn, Luxshare ICT và các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn thế giới.

Hiện Công ty TIP Shine đang đề xuất dự án sản xuất lắp ráp bản mạch PCB trong Khu công nghiệp WHA tại tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gặp gỡ người lao động có quê Nghệ An đang được đào tạo tại Công ty Foxconn Interconnect Technology Ltd, thuộc Tập đoàn Foxconn. Ảnh: Phạm Bằng

Công ty Foxconn Interconnect Technology Ltd (FIT) là công ty con của Tập đoàn Foxconn, tham gia phát triển, sản xuất và tiếp thị các đầu nối điện tử và quang điện tử, ăng-ten, linh kiện âm thanh, cáp và mô-đun.

Công ty hoạt động tại Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Mỹ, cùng nhiều quốc gia khác. Tại Nghệ An, công ty đã đầu tư dự án Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology trong Khu công nghiệp WHA để sản xuất tai nghe không dây, linh kiện ô tô, linh kiện điện thoại thông minh, sản phẩm công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với lãnh đạo Công ty Foxconn Interconnect Technology Ltd. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 100 triệu USD, trên diện tích diện tích 49,7 ha, nhu cầu sử dụng lao động là 40.000 người. Hiện dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan.

Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các tập đoàn, công ty bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn đến thăm và làm việc; đồng thời chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Nghệ An trong thời gian triển khai dự án.

Ông Trần Tiểu Thạc - CEO của Tập đoàn Everwin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Nghệ An trong thời gian triển khai dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Tập đoàn Luxshare - ICT giới thiệu khái quát tình hình hoạt động và những định hướng phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn Everwin, Tập đoàn Luxshare - ICT, Tập đoàn Foxconn và Công ty TIP Shine đã giới thiệu khái quát tình hình hoạt động và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Các tập đoàn, công ty cũng kiến nghị một số vấn đề, mong tỉnh Nghệ An quan tâm giải quyết, để dự án được triển khai hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Foxconn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Công ty TIP Shine phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo các tập đoàn, công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi được đến thăm, làm việc; đồng thời bày tỏ ấn tượng, chúc mừng những kết quả, thành tựu mà các tập đoàn, công ty đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào hoạt động kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tại Trung Quốc lần này với mục đích mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương và nhà đầu tư của Trung Quốc; giới thiệu môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi mà tỉnh Nghệ An hiện có để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư tại Nghệ An; tiếp xúc, gặp mặt các doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào Nghệ An, tạo sự kết nối đầu tư với các doanh nghiệp đang đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ ấn tượng, chúc mừng những kết quả, thành tựu mà các tập đoàn, công ty đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Trên tinh thần đó, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Nghệ An luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư đến nghiên cứu tìm hiểu, thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh trong các khu công nghiệp đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng cảm ơn các Tập đoàn Everwin, Tập đoàn Luxshare - ICT, Tập đoàn Foxconn và Công ty TIP Shine đã lựa chọn Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp WHA của tỉnh Nghệ An để đầu tư dự án và đề xuất đầu tư dự án. Trong đó, Tập đoàn Everwin, Tập đoàn Luxshare - ICT sau một thời gian triển khai đã tiếp tục mở rộng đầu tư, bước đầu triển khai dự án hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng bày tỏ cảm ơn các Tập đoàn Everwin, Tập đoàn Luxshare - ICT, Tập đoàn Foxconn và Công ty TIP Shine đã lựa chọn Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp WHA của tỉnh Nghệ An để đầu tư dự án và đề xuất đầu tư dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở kiến nghị của các tập đoàn, công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, chính quyền tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết xong một số vấn đề và một số vấn đề đang được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh Nghệ An là luôn đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư từ khi nghiên cứu khảo sát, thực hiện thủ tục đến khi đưa dự án đi vào hoạt động ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Everwin. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An coi khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư cũng chính là của tỉnh và tỉnh có trách nhiệm cùng nhà đầu tư tháo gỡ, giải quyết, qua đó giúp nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả trên địa bàn.

Thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh và thành công của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty TIP Shine. Ảnh: Phạm Bằng

Tại các cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao đổi một số vấn đề mà các tập đoàn, công ty quan tâm về nguồn nhân lực, đảm bảo môi trường tại các khu công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng, mở các tuyến xe buýt, mở chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc đến Nghệ An, hỗ trợ thủ tục cấp visa, giấy phép lao động cho cán bộ, chuyên gia, đối tác của các tập đoàn, công ty khi đến làm việc tại Nghệ An.