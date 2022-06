Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh tại huyện Nghĩa Đàn

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra mặt bằng, hạ tầng Khu công nghiệp Nghĩa Đàn tại xã Nghĩa Hội. Khu công nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam quản lý, có diện tích quy hoạch hơn 245 ha, đến nay tỷ lệ lấp đầy là 28,7%.

Trong khu công nghiệp, Dự án Nhà máy chế biến gỗ Nghệ An do Công ty cổ phần Lâm nghiệp Tháng Năm đầu tư với diện tích sử dụng đất 39,7 ha đã đi vào hoạt động. Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn do Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh đầu tư với diện tích 15,66 ha đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục để khởi công.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá Khu công nghiệp Nghĩa Đàn có mặt bằng đẹp, vị trí thuận lợi. Vì vậy, yêu cầu huyện Nghĩa Đàn phối hợp tích cực với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam kêu gọi, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Muốn vậy, huyện Nghĩa Đàn phải quản lý tốt quy hoạch khu công nghiệp, khu dân cư để tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư sau này.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm các nhà máy trong Cụm công nghiệp Nghĩa Long. Cụm công nghiệp này có diện tích quy hoạch là 24,14 ha với tổng mức đầu tư 81,6 tỷ đồng và được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng lên 37,5 ha. Theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Đàn và quy hoạch tỉnh, Cụm công nghiệp Nghĩa Long dự kiến mở rộng lên tối đa 75 ha vào giai đoạn 2021 - 2025.

Đến nay, đã có 6 nhà máy đầu tư và đi vào hoạt động và 1 doanh nghiệp đang hoàn tất các thủ tục về đất đai, xây dựng để đủ điều kiện khởi công và 1 nhà máy dự kiến mở rộng vào Cụm công nghiệp Nghĩa Long. Tổng diện tích đã và đang làm thủ tục cho thuê 23,61 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%.

Tổng số lao động trong Cụm công nghiệp Nghĩa Long đang làm việc tại các nhà máy là 847 lao động, với mức lương trung bình 6,5-8 triệu đồng/người/tháng và đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng năm trên 10 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát tại xã Nghĩa Lộc. Khu du lịch có diện tích 28,2 ha do Công ty cổ phần Xây dựng Minh Sáng làm chủ đầu tư.

Nắm bắt xu hướng của du khách tìm đến với không gian xanh, tận dụng lợi thế địa phương, Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát đã đầu tư theo hướng nông trại vừa kết hợp giữa nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm các hoạt động gần gũi với thiên nhiên. Vào những ngày cao điểm, Khu Du lịch sinh thái Hòn Mát đón trung bình 300 - 500 khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, khám phá và trải nghiệm các dịch vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đã đến thăm cánh đồng trồng nguyên liệu, trung tâm chế biến thức ăn và Nhà máy chế biến cám của Tập đoàn TH.

Hiện nay, diện tích trồng nguyên liệu phục vụ nuôi bò của tập đoàn hơn 8.100 ha; các trung tâm chế biến thức ăn và phân phối đến từng chuồng bò cho từng loại bò khác nhau với công suất hơn 2.000 tấn/ngày. Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất thức ăn tinh cho bò có công suất 600 tấn/ngày.

Bà Thái Hương - Nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH cho biết, Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa quy mô tập trung công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH có quy mô 137.000 con bò sữa trên tổng diện tích 37.000 đất. Cho đến nay, tổng đàn bò đã tiệm cận 70.000 con với diện tích đất được bàn giao là khoảng 3.485 ha.

"Dự án liên tục phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động và có nhiều đóng góp cho địa phương. Các dự án TH tại huyện Nghĩa Đàn đã tạo việc làm cho gần 5.000 lao động", bà Thái Hương cho biết.

Qua thăm quan thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ấn tượng với những đổi mới của hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy, trung tâm của Tập đoàn TH; đồng thời, chúc mừng Tập đoàn TH đã triển khai thành công mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả cao, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả, khép kín.

"Đây không chỉ là mô hình nông nghiệp công nghệ cao, điểm sáng của tỉnh mà còn là mô hình nông nghiệp công nghệ cao, điểm sáng của cả nước", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cảm ơn sự đóng góp của doanh nghiệp, cá nhân bà Thái Hương cho nền nông nghiệp của tỉnh và cả nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Đàn, của tỉnh Nghệ An; đóng góp vào việc nâng cao đời sống, thu nhập của những người tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn TH.

Người đứng đầu UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn TH thực hiện mục tiêu phát triển của tập đoàn trong giai đoạn tới.

Về các kiến nghị của Tập đoàn TH, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Nghĩa Đàn phối hợp với các ngành tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.