Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Nâng cao kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm

Sáng 24/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 7/2020. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

NẮNG NÓNG, HẠN HÁN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Báo cáo UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nguyễn Xuân Đức cho biết, do nắng nóng gay gắt kéo dài, hạn hán trên diện rộng, nên tiến độ sản xuất một số cây trồng vụ mùa có khả năng đạt thấp; số vụ cháy rừng thời gian qua xảy ra nhiều. Tình hình tiêu thụ một số sản phẩm nông sản, thủy sản xuất khẩu gặp khó khăn, nhất là hải sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 10,76% so với cùng kỳ, ước giảm 1,74% so với tháng 6 năm 2020. Tình hình sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; một số sản phẩm chủ lực như: bia, điện sản xuất, sợi dệt may... lũy kế 7 tháng giảm so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 7 ước đạt 6.255,78 tỷ đồng, tăng 17,81%; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Tính đến 30/6/2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 44,17% kế hoạch. Thu ngân sách 7 tháng ước thực hiện 8.348,9 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 7 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Đến ngày 15/7/2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới 49 dự án với tổng số vốn đăng ký là 3.927,61 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho 1.020 doanh nghiệp, tăng 2,2% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký 7.781,5 tỷ đồng. Cùng đó, có 350 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

Đến ngày 13/7, UBND tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ 3 nhóm đối tượng: người có công; bảo trợ xã hội; người nghèo, hộ cận nghèo với 554.821 người được chi trả, tổng số kinh phí đã giải ngân hơn 546 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Thủ tục hành chính được rà soát, công bố công khai, rút ngắn thời gian xử lý. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, công tác quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo.

Ông Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo thêm về tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, lãnh đạo các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Y tế... đã báo cáo thêm những kết quả đã triển khai. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phát biểu nhiều ý kiến, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để giải quyết khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

CHỈ RÕ VIỆC, ĐƠN VỊ, NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những kết quả tích cực của các ngành trên các lĩnh vực. Đồng thời, thống nhất 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tháng 8 và những tháng tiếp theo.