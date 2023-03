Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung sẽ đối thoại với thanh niên tỉnh Nghệ An vào sáng ngày 16/3

Đồng chủ trì buổi đối thoại có Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng và Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương.

Tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; đại biểu thanh niên…

Tại điểm cầu 21 huyện, thành phố, thị xã có đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện; đại biểu thanh niên…

Hội nghị đối thoại dự kiến tập trung vào các nội dung: Việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng ­cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0…

Thông qua buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của thanh niên Nghệ An hiện nay.

Sau khi kết thúc buổi đối thoại sẽ diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2027.

Cách thức trao đổi ý kiến, đặt câu hỏi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

CÁCH 1: Truy cập vào đường link: https://docs.google.com/forms/d/1en9QMS4RfKttW63W-Znz9rrstj62uCWWAHcRON2bAnY/edit và nhập thông tin, ý kiến trao đổi, câu hỏi theo hướng dẫn.

CÁCH 2: Gửi trực tiếp câu hỏi, đề xuất, kiến nghị qua: Sở Nội vụ Nghệ An (số 30, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Điện thoại: 0985.378.379 (Đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ); Tỉnh đoàn Nghệ An (Số 22, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Điện thoại: 0916.467.557 (Đ/c Cao Xuân Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn).