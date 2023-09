Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng được đón ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper cùng các thành viên đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chào mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại sứ có ý nghĩa đặc biệt, ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden từ ngày 10-11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm được đánh giá là "lịch sử" giữa hai quốc gia khi chính thức nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức Đối tác chiến lược toàn diện.

Đây là mức cao nhất trong quan hệ song phương của Việt Nam, mở ra một giai đoạn lịch sử mới trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và mang lại lợi ích giữa các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Nghệ An với các đối tác đến từ Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp ngài Marc E. Knapper - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ ngày 17/9 - 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cụ thể hóa các kết quả chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam vừa qua.

Bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được đến thăm tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam vừa qua là chuyến thăm "lịch sử", là bước ngoặt trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện thể hiện tầm quan trọng của Việt Nam và sự coi trọng mối quan hệ giữa 2 nước.

Đại sứ Marc E. Knapper bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Marc E. Knapper cho rằng, chuyến thăm đến Nghệ An không chỉ thể hiện tiềm năng của tỉnh Nghệ An mà còn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, đồng thời mở ra sự hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, đào tạo lực lượng lao động, công nghệ cao...

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đến Đại sứ Marc E. Knapper. Nghệ An như một "Việt Nam thu nhỏ" với đầy đủ các loại hình phương thức giao thông, quy mô kinh tế đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố; tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 9,08%, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5,79%.

Đặc biệt, trong vài năm gần đây, Nghệ An nổi lên là điểm sáng về kết quả thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2022, Nghệ An thu hút được gần 1 tỷ USD, đứng thứ 10 cả nước. 9 tháng đầu năm 2023, Nghệ An thu hút được 1,272 tỷ USD, vươn lên đứng thứ 6/63 tỉnh, thành cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng về điều kiện hạ tầng đồng bộ, hiện đại tại 5 khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam để đón nhận các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1 dự án của Hoa Kỳ trong lĩnh vực may mặc với tổng mức đầu tư 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, Nghệ An đã thu hút được 9 nhà đầu tư trong lĩnh vực cung ứng linh kiện điện tử, phương tiện thiết bị mạng... cho các tập đoàn của Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư gần 1,7 tỷ USD.

Trong quan hệ thương mại, kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2022 đạt hơn 246 triệu USD và 8 tháng đầu năm 2023 đạt 212 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ năm 2022 đạt hơn 23 triệu USD và 8 tháng đầu năm 2023 đạt 18,6 triệu USD.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi tiếp. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An hiện có một số dự án do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ như: Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ, Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Việt Nam... Nghệ An cũng đã nhận sự hỗ trợ học bổng tiếng Anh cho các học sinh của tỉnh.

Hàng năm, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh (MIA Việt Nam) cũng như các đoàn công tác MIA Mỹ. Hiện tại, Đội hỗn hợp Việt - Mỹ đang triển khai hoạt động khai quật hiện trường tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Các thành viên trong đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tham gia đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ, cũng như các cơ quan phi chính phủ Hoa Kỳ đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua và mong muốn tiếp nhận được sự hỗ trợ tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Trên cơ sở điều kiện của tỉnh, Nghệ An mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoặc đối tác của các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng; đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Marc E. Knapper. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Marc E. Knapper tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong giai đoạn tới, khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở tầm cao mới. Đồng thời, mong muốn phía Hoa Kỳ quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế tại khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, Nghệ An vừa được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn hết sức quan trọng để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, đạt được các mục tiêu phát triển, trong đó có điều kiện mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác, trong đó có đối tác đến từ Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, có nhiều đóng góp vào mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như mối quan hệ của các đối tác Hoa Kỳ đối với các đối tác Việt Nam, trong đó có tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cũng mong Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nói chung và Đại sứ Marc E. Knapper nói riêng tiếp tục hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong việc kết nối với các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Marc E. Knapper. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Marc E. Knapper bày tỏ cảm ơn phía tỉnh Nghệ An trong việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Hoa Kỳ cũng mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong việc tăng cường chuỗi giá trị trong ngành công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao khác của Việt Nam, đóng góp cho hệ sinh thái công nghệ cao của Việt Nam và mong muốn Nghệ An tham gia tích cực.

Đại sứ Marc E. Knapper cũng nhấn mạnh, Nghệ An hiện đã thu hút được nhiều dự án FDI, với nhiều công ty công nghệ cao đến từ nhiều nước, tạo ra hệ sinh thái công nghệ cao cho Nghệ An. Đây là yếu tố thu hút các nhà đầu tư, công ty từ Hoa Kỳ đầu tư vào Nghệ An. Trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Nghệ An trong lĩnh vực phòng, chống buôn bán người, quốc phòng, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.