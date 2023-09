Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cùng tham gia tiếp có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa, chào mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đến thăm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố, vun đắp, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 nhà nước Việt Nam - Lào và giữa các địa phương của 2 nước, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành, sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, các tỉnh của Lào nói chung và với Đại sứ nói riêng, giúp Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Toàn cảnh buổi tiếp Đại sứ Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh những giá trị đặc biệt, tình đoàn kết gắn bó sắt son giữa Việt Nam và Lào, Đại sứ bày tỏ tự hào vì đã nỗ lực, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhân dân 2 nước cũng như đóng góp vào việc tăng cường và vun đắp quan hệ 2 nước.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chúc mừng những thành tựu phát triển đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong nhiều năm qua, gần đây nhất là chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực và trên thế giới. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất tích cực của tỉnh Nghệ An.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang chúc mừng những thành tựu phát triển của đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong nhiều năm qua. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, với tình cảm thân thiết, gắn bó với đất nước và con người Việt Nam và vì lợi ích chung của 2 nước, 2 dân tộc, đồng chí sẽ tiếp tục tích cực vun đắp cho mối quan hệ "có một không hai" giữa Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đại sứ đến thăm, chào tạm biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác. Đồng thời, trân trọng cảm ơn những tình cảm, đánh giá tốt đẹp của Đại sứ đối với những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đóng góp vào thành tựu của Việt Nam có vai trò của Đảng, Nhà nước, Nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và cá nhân Đại sứ nói riêng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa 2 nước và giữa các địa phương của 2 nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An là tỉnh có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất Việt Nam, với hơn 468 km; Nghệ An tiếp giáp và có mối quan hệ hợp tác đặc biệt với 3 tỉnh của Lào là Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay. Ngoài ra, Nghệ An đã có quan hệ hợp tác thêm với 5 địa phương của Lào, gồm: Viêng Chăn, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Xay Sổm Bun và Thủ đô Viêng Chăn.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác của Nghệ An với các địa phương của Lào ngày càng được tăng cường, mở rộng, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Nghệ An luôn xác định mối quan hệ với các địa phương của Lào là đặc biệt quan trọng, thường xuyên.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia tiếp đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong các mối quan hệ đó, tỉnh Nghệ An cũng đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả từ phía Đại sứ quán Lào nói chung và Đại sứ nói riêng. Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ đã thúc đẩy quan hệ song phương giữa 2 nước và các địa phương giữa 2 nước với nhau ngày càng bền chặt.

Trong thời gian qua, sau đại dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào trên 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Các thành viên trong đoàn công tác của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Phạm Bằng

Trong năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã có chuyến thăm, diện kiến, chào thân mật các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Bôlykhămxay. Cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã 2 lần sang thăm, làm việc, ký kết biên bản hợp tác với 2 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng.

Bên cạnh đó, quan hệ đối ngoại giữa các lực lượng vũ trang, nhân dân 2 nước tại khu vực biên giới ngày càng được tăng cường, củng cố, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác phát triển. Quan hệ thương mại giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào ngày càng tăng trưởng, năm 2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Nghệ An và các địa phương đạt trên 61 triệu USD, 8 tháng đầu năm 2023 đạt trên 67 triệu USD. Trong lĩnh vực giáo dục, riêng năm 2022, Nghệ An đã tiếp nhận, tổ chức đào tạo cho 222 học sinh, sinh viên của Lào sang học tập.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm tới Đại sứ Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân chuyến công tác của Đại sứ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Quy mô kinh tế của Nghệ An đang đứng thứ 10/63 tỉnh, thành; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 9,08% và 6 tháng năm 2023 đạt 5,7%; Thu ngân sách năm 2022 gần 22.000 tỷ đồng, 8 tháng năm 2023 đạt khoảng 11.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, thu hút đầu tư FDI là điểm sáng của Nghệ An. Năm 2022, đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, đứng thứ 10 cả nước; 8 tháng năm 2023 đạt hơn 1 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh được quan tâm và giữ vững. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ sở chính trị quan trọng, tạo động lực, nguồn lực cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và lãnh đạo các ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chân thành cảm ơn Đại sứ Sengphet Houngboungnuang trong nhiệm kỳ công tác đã dành cho tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh những tình cảm hết sức đặc biệt, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Nghệ An với các địa phương nước bạn Lào.