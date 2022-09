Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của UBND tỉnh. Phiên họp được kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh tới điểm cầu 21 huyện, thành, thị.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.

KINH TẾ TIẾP TỤC XU HƯỚNG PHỤC HỒI NHANH, RÕ NÉT

Phiên họp đã được nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Việt Dũng trình bày báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng.

Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương: Thái Hoà, Kỳ Sơn, Yên Thành, Anh Sơn, Diễn Châu đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; công tác phòng chống, khắc phục tình trạng ngập lụt, sạt lở và đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung. Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã báo cáo các vấn đề theo lĩnh vực phụ trách, đồng thời trả lời các kiến nghị của các địa phương.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh cho kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 10 và kỳ họp cuối năm; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; xe quá khổ, quá tải; thất thu thuế trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá cao những kết quả tích cực về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư của 9 tháng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo phòng, chống thiên tai với tinh thần 24/24h, khắc phục tình trạng ngập lụt, bảo vệ diện tích lúa mùa chưa thu hoạch và diện tích vụ Đông; xử lý nghiêm sai phạm xây dựng tại các dự án theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh; kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, nhanh. Thể hiện là tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong Quý I là 6,51%; 6 tháng đạt 7,96% và theo số liệu thống kê, GRDP 9 tháng ước đạt 9,22%, trong đó riêng Quý III ước đạt 11,98%.

Bên cạnh đó, thu ngân sách đạt cao, 18/21 huyện, thị đã đạt và vượt dự toán được giao, có nhiều huyện đạt trên 200% dự toán giao. Thu hút đầu tư, công tác đối ngoại triển khai đạt kết quả tốt... Tỉnh cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm ở cấp tỉnh về lập Quy hoạch tỉnh; xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội thực hiện tốt; tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mặc dù tình hình dịch có kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; diễn biến thiên tai, mưa lũ khó lường, phức tạp; biến động giá cả gây nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đời sống người dân; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản còn nhiều bất cập, gây ra nhiều hệ luỵ; giải quyết thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

NỖ LỰC CAO NHẤT, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH MỨC CAO NHẤT MỤC TIÊU ĐỀ RA

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Quý IV, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là quý quan trọng, có vai trò rất lớn trong việc quyết định kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2022.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ, đầu tư phát triển để đạt được mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2022 đã đề ra, trên cơ sở bám sát kịch bản tăng trưởng thông qua đầu năm.

Trong đó, quan tâm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo kế hoạch. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phân tích nhiệm vụ này ở cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tổ chức tốt hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp; tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, dịch vụ; tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, đảm bảo cung - cầu, quản lý các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm; chủ động nắm bắt, tháo gỡ kịp thời, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt những tháng cuối năm, các ngành, địa phương chủ động chuẩn bị tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, lũ lụt theo phương châm "4 tại chỗ"; rà soát các khu vực nguy cơ sạt lở, có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt cục bộ để di dời người dân đến nơi an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các nhà máy thuỷ điện; đảm bảo tối đa tính mạng, tài sản cho người dân; tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi bắt cá, vớt củi trong đợt mưa lũ để đảm bảo an toàn.

Đối với các nhiệm vụ ưu tiên trong tháng 10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành chủ động, tích cực phối hợp lấy ý kiến thẩm định của các bộ, ngành Trung ương về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan tâm triển khai thực hiện và thủ tục thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, nhất là Dự án đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò và Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh; chuẩn bị tốt cho kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trong tháng 10.

Các ngành cũng cần quan tâm tham mưu thông qua Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với thực tế; rà soát số liệu kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 1A; Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam; giải trình 2 Khu công nghiệp: Thọ Lộc và KCN Hoàng Mai II; tổ chức kỷ niệm 54 năm Chiến thắng Truông Bồn.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện đúng cam kết và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của đơn vị, địa phương mình. Các địa phương chủ động chuẩn bị thủ tục để giải ngân sớm vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên tinh thần tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không phê duyệt dự án vượt khả năng cân đối vốn; bố trí kinh phí đúng tiêu chí, nguyên tắc, đúng đối tượng, thực hiện đến đâu dứt điểm đến đó; hoàn thiện xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Các ngành tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo giải quyết việc làm cho người dân, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tập trung đảm bảo nhiệm vụ dạy và học của năm học mới kiểm tra, đặc biệt kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình thu, chi đầu năm học; Kết nối cung cầu lao động, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại một số địa phương; thực hiện các chính sách an sinh xã hội đúng đối tượng; giải quyết dứt điểm việc chi trả phụ cấp phòng chống dịch Covid-19 cho lực lượng cán bộ y tế; hoàn thành cấp phát chi trả lương cho đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát chương trình công tác năm để tập trung hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Mặt khác, tiếp tục tăng cường giải quyết thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp, người dân với cán bộ, công chức để hạn chế tiêu cực; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức sai phạm. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là tăng cường kiểm tra công tác phòng, cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông.

Một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quý IV, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị tất cả các cấp, các ngành tập trung, nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu đã đề ra của năm 2022./.