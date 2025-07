Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Với hành trình 20 năm không ngừng nỗ lực, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ chuyên nghiệp. Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập diễn ra chiều 6/7, doanh nghiệp đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vì đã có những thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động.

Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng là một trong số ít đơn vị trên cả nước được Bộ Công an cấp giấy đủ điều kiện an ninh trật tự để làm ngành nghề đầu tư kinh doanh: dịch vụ bảo vệ và đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

Thành lập từ năm 2005 với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Thương mại Nhật Hoàng, đơn vị đã kiên định theo đuổi mục tiêu cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự cho các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức với tinh thần "Tận tâm – Trung thực – An toàn – Hiệu quả".

Vượt qua nhiều khó khăn thời kỳ đầu, công ty từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng cả chất lượng dịch vụ lẫn công tác đào tạo nhân lực. Năm 2007, công ty đầu tư xây dựng địa điểm đào tạo cùng ký túc xá cho nhân viên tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh (cũ).

Từ năm 2010–2017, công ty liên tục mở rộng hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, cùng các tỉnh, thành phố khác như Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Quy Nhơn... Tệp khách hàng ngày càng được mở rộng, tập trung vào các ngân hàng, siêu thị, trung tâm thương mại và các nhà máy quy mô lớn.

Từ năm 2018 đến nay, với định hướng phát triển bền vững và sự tín nhiệm từ khách hàng, công ty đã nâng cấp chất lượng dịch vụ, mở rộng phạm vi hoạt động ra 20 tỉnh, thành trên cả nước. Năm 2022, 3 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh được thành lập nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sỹ Nhật Hoàng đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được uy tín thương hiệu, năng lực chuyên môn, văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp luôn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bền vững, mở rộng quy mô cung cấp dịch vụ tại hơn 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, phục vụ đa dạng các đối tác: ngân hàng, tập đoàn kinh tế, nhà máy sản xuất, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, công trình trọng điểm…

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ bảo vệ trong kỷ nguyên số, Công ty đã tiên phong triển khai các giải pháp công nghệ vào điều hành hoạt động như: Sử dụng phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến, theo dõi ca trực, chấm công, đánh giá hiệu suất; Triển khai hệ thống báo cáo công việc thời gian thực, giúp khách hàng và lãnh đạo kiểm soát chất lượng dịch vụ nhanh chóng và chính xác; Áp dụng các thiết bị an ninh thông minh như camera AI, công cụ giám sát từ xa, giúp cảnh báo nguy cơ cao hiệu quả nghiệp vụ.

Nhờ đó, doanh nghiệp ngày càng được đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, linh hoạt, an toàn và hiện đại trong cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Bên cạnh nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh, Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội. Những năm gần đây, Công ty đã tổ chức và đồng hành cùng nhiều chương trình ý nghĩa, như: trao tặng sách vở, bàn ghế, quần áo cho học sinh vùng cao trong chương trình “Tiếp sức đến trường năm 2020” tại Trường Tiểu học Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (trước khi sáp nhập); phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Tâm Sen trao hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh; ủng hộ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân tại các khu cách ly; phối hợp nhóm Thiện Tâm nấu và phát cháo miễn phí hằng tuần cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An vào mỗi chiều thứ Tư.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Công ty đã vinh dự được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan Trung ương và địa phương, trong đó nổi bật có Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2024; Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất – kinh doanh; Giấy khen của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An vì đóng góp tích cực trong công tác Hội và các hoạt động xã hội. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, doanh nghiệp vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.