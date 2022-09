Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nghi Kiều 2

(Baonghean.vn) - Đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy, cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Nghi Kiều 2.

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An; Nguyễn Hải Thanh - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Lộc đã về dự, chung vui niềm vui tựu trường của các thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Nghi Kiều 2.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Nghi Kiều 2 có 35 cán bộ, giáo viên, 21 lớp, với 852 học sinh, trong đó, có 201 học sinh lớp 1. Bước vào năm học mới, cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập của trường khá khang trang, phòng lớp đúng quy chuẩn.

Trong niềm vui năm học mới, các thầy, cô và học sinh nhà trường đã được nghe bức thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai giảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã đánh trống khai giảng năm học mới. Các đại biểu đã trao tặng lẵng hoa và phần quà của Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho Trường Tiểu học Nghi Kiều 2; tặng 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) của tỉnh cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) của Chương trình “Tiếp sức đến trường” cho 20 em học sinh…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Trường Tiểu học Nghi Kiều 2 nhân lễ khai giảng năm học mới; mong nhà trường phát huy tốt truyền thống, tích cực thi đua, đổi mới công tác giáo dục, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của năm học 2022-2023; mong các em học sinh chăm ngoan, học giỏi./.