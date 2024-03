Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh, nguồn cung ít

(Baonghean.vn) - Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An do JICA tài trợ là một dự án lớn của Nghệ An, với kinh phí đầu tư 5.705 tỷ đồng, phục vụ tưới cho 27.656 ha đất nông nghiệp của các huyện Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai.