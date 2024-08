Sức khỏe Chung kết Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2024 Tham gia vòng chung kết hội thi có 12 đội thi – đơn vị y tế. 12 đội thi cùng tranh tài ở phần thi hiểu biết và phần thi tài năng.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trao cờ lưu niệm cho 12 đội thi ở vòng chung kết. Ảnh: Thành Chung

Ngày 24/8, tại thành phố Vinh, Sở Y tế Nghệ An tổ chức vòng thi chung kết Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2024. Tham dự hội thi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối Các cơ quan cấp tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế Nghệ An và 120 thí sinh đến từ 12 đội thi là các đơn vị y tế trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự vòng chung kết hội thi. Ảnh: Thành Chung

Tham gia vòng chung kết hội thi có 12 đơn vị y tế, gồm: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam và Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn...

Đây là những đội thi xuất sắc đứng đầu 4 cụm thi. Trước đó, vòng thi cụm được tổ chức vào tháng 6/2024, với sự tham gia của 54 đội thi.



Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc vòng chung kết hội thi. Ảnh: Thành Chung

Ở vòng chung kết, 12 đội thi cùng nhau tranh tài ở 2 phần thi, gồm: Phần thi hiểu biết (thi trắc nghiệm và xử lý tình huống) với tên gọi “Giỏi chuyên môn – Giàu y đức” và phần thi tài năng (tiểu phẩm, thơ, ca, hò, vè, kịch, hát múa, tấu, thuyết trình, hùng biện) với tên gọi “Chúng tôi tài năng”.

Các đội thi tham gia phần thi hiểu biết. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc hội thi, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trưởng Ban tổ chức hội thi nêu rõ: Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2024 là dịp củng cố, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn tỉnh nhằm cải tiến chất lượng hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh tại các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

Đội thi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tham gia phần thi xử lý tình huống. Ảnh: Thành Chung

Hội thi cũng tạo nên phong trào thi đua học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, đồng thời là diễn đàn để các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thể hiện kiến thức, tài năng của mình... Đây là hoạt động thiết thực động viên, khích lệ tinh thần cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên hướng tới chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 - 26/10/2024).

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích cùng 3 giải phụ (phần thi tài năng ấn tượng nhất, phần thi lý thuyết xuất sắc nhất, người thuyết trình tình huống xuất sắc nhất) cho các đội thi.