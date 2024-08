Sức khỏe Sở Y tế Nghệ An trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thừa Thiên Huế Hoạt động này được tổ chức nhằm thu thập thông tin cần thiết để có sự đánh giá khách quan tình hình phát triển y tế chuyên sâu tại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; làm căn cứ xây dựng dự thảo “Đề án phát triển hệ thống y tế thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2025-2030”.

Sở Y tế Nghệ An làm việc cùng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: SYT NA

Triển khai Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nội dung xây dựng và phát triển hệ thống y tế của thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 19-20/8, Sở Y tế Nghệ An tổ chức đoàn công tác đến làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế.

Đoàn công tác do Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có các lãnh đạo Sở Y tế; các bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Trường Đại học Y khoa Vinh.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Hoa thông tin về tình hình công tác y tế Nghệ An trong những năm qua, đặc biệt là công tác phát triển kỹ thuật cao, đào tạo nhân lực. Ảnh: SYT NA

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm được Sở Y tế tổ chức nhằm thu thập những thông tin cần thiết để có sự đánh giá khách quan tình hình phát triển y tế chuyên sâu tại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, làm căn cứ xây dựng dự thảo “Đề án phát triển hệ thống y tế thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2025-2030” tham mưu UBND tỉnh Nghệ An trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Tại các cuộc làm việc cùng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa đã thông tin đến các đơn vị tình hình công tác y tế của Nghệ An trong những năm qua, đặc biệt là việc phát triển kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh; công tác đào tạo nhân lực và hoạt động phòng, chống dịch; các giải pháp thực hiện Luật Khám, chữa bệnh mới; về Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nội dung xây dựng và phát triển hệ thống y tế của thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ.

Sở Y tế Nghệ An có cuộc làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm với Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: SYT NA

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng gửi lời cảm ơn tới các đơn vị trong thời gian qua đã hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, qua đó, giúp ngành Y tế Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa cũng đã trân trọng gửi lời mời tới Ban Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế tham dự Hội nghị định hướng y tế chuyên sâu tại Nghệ An diễn ra từ ngày 17-18/10/2024.

Làm việc với Sở Y tế Nghệ An, lãnh đạo Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã trao đổi, chia sẻ về thực trạng, tình hình và những kinh nghiệm về phát triển y tế chuyên sâu của tỉnh Thừa Thiên Huế; kế hoạch phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kỹ thuật khám, chữa bệnh.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai Nghị quyết 08-NQ/TU về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030./.