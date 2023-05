Chung kết U19 Quốc gia 2023: Sông Lam Nghệ An có tìm lại ánh hào quang xưa?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Xuất sắc tiến vào trận chung kết Giải bóng đá U19 Quốc gia 2023, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đang đứng trước cơ hội viết tiếp truyền thống đáng tự hào của đội nhà tại giải đấu, bởi sự mong đợi này của người hâm mộ xứ Nghệ đã kéo dài 17 năm.

Hành trình vượt khó

Đến với Giải bóng đá U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An là một trong những đội bóng gặp rất nhiều khó khăn về mặt lực lượng lẫn sự chuẩn bị cho giải đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh và các cộng sự của mình đã phải liên tục thay đổi kế hoạch và ứng biến với mọi tình huống. Bởi thành phần dự U19 Quốc gia năm nay, nhiều gương mặt là những nhân tố chính tại vòng chung kết U17 Quốc gia.

Ngoài sự vắng mặt của thủ môn Cao Văn Bình, Trần Nam Hải (tại Đội 1), số còn lại làm nhiệm vụ tại các đội tuyển quốc gia như U17 Việt Nam hay U20 Việt Nam khiến cho các cầu thủ không có đủ thời gian để hiểu nhau và lắp ghép đội hình như ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An mong muốn.

Mặc dù vậy, vượt qua mọi khó khăn U19 Sông Lam Nghệ An với một sự nỗ lực và cố gắng phi thường đã xuất sắc giành vé tham dự vòng chung kết với thành tích thắng 4, hoà 2 và thua 2, có được 14 điểm và xếp thứ hai tại bảng B. Đặc biệt là ở bảng C này, U19 Sông Lam Nghệ An đã loại luôn cả một thế lực của bóng đá Việt Nam mới nổi như PVF để cùng SHB Đà Nẵng hội tụ tại Tây Ninh.

Tại vòng chung kết, U19 Sông Lam Nghệ An rơi vào bảng đấu có Đông Á Thanh Hoá là ứng cử viên vô địch của giải, Becammex Bình Dương và Đồng Tháp. Tuy nhiên, thành tích bất bại (1 thắng, 2 hoà) giúp U19 Sông Lam Nghệ An thẳng tiến vào bán kết gặp U19 Bình Phước. Và trận tứ kết cũng là trận đấu mà U19 Sông Lam Nghệ An đã chơi cực hay và thắng tưng bừng với tỷ số 4-1.

Trận bán kết gặp U19 Hà Nội - một kỳ phùng địch thủ của đội bóng xứ Nghệ nhưng các học trò huấn luyện viên Văn Vinh đã chơi đầy bản lĩnh, ghi bàn trước và hạ đối phương trên chấm luân lưu 11m. Trong đó, đáng mừng nhất là bài toán thủ môn đã được giải quyết khi thủ môn Nguyễn Hữu Hậu đã trở thành một người đóng thế hoàn hảo.

17 năm khao khát chờ đợi

Trong lịch sử giải đấu, Sông Lam Nghệ An là một thế lực với 10 lần lọt vào trận chung kết và có 5 lần đăng quang vào các năm 1999; 2001; 2004; 2005; 2006. Trận chung kết gặp U19 Đông Á Thanh Hoá với đây là trận chung kết thứ 11 của đội bóng xứ Nghệ tại giải đấu này.

Và trong 10 trận chung kết trước đó, Sông Lam Nghệ An trở thành Á quân vào các năm 2002; 2007; 2011; 2013; 2014 sau những trận đấu kém may mắn. Cụ thể năm 2002, thua Thể Công 0-1 tại chung kết; năm 2007 thua Đồng Nai 0-1; năm 2011 thua Hà Nội T&T trên chấm luân lưu; năm 2013 thua Khánh Hoà trên chấm luân lưu; năm 2014 thua Hà Nội T&T cũng trên chấm luân lưu.

Như vậy, đã 17 năm ròng rã, Sông Lam Nghệ An chưa thể vô địch Giải U19 Quốc gia và có đến 3 lần thua trên chấm 11m. Những cầu thủ gần nhất mang về chức vô địch U19 Quốc gia cho Sông Lam Nghệ An năm 2006 như Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Ngọc Anh… đều đã giải nghệ. Rõ ràng đây là một sự chờ đợi quá lâu. Trong khi đó, Thanh Hoá mới chỉ có 1 chức vô địch trong 1 lần duy nhất vào chung kết.

Trận chung kết đầy ý nghĩa

Năm nay, trận chung kết U19 Quốc gia thực sự là một màn đối đầu rất đáng chờ đợi với U19 Sông Lam Nghệ An lẫn U19 Đông Á Thanh Hoá. Đội bóng xứ Thanh được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên ngoại và đội bóng này mang đến một lối chơi cực kỳ hiện đại. Việc đánh bại SHB Đà Nẵng đến 4-2 ở trận bán kết là đủ để thầy trò huấn luyện viên Svetislav Tanasijevic khẳng định sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, đã vào đến trận chung kết, U19 Sông Lam Nghệ An cũng không phải là dạng vừa khi sức mạnh tinh thần của các học trò huấn luyện viên Văn Vinh đang lên cao và lối chơi cũng đã đạt điểm rơi phong độ. Trận chung kết ngày 4/5 cũng rất đáng chờ đợi bởi tại vòng bảng, hai đội đã hoà nhau với tỷ số 1-1.

Cũng giống như bất kỳ trận chung kết nào, đội bóng nào thể lực tốt hơn, nhập cuộc tốt hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và bản lĩnh hơn sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, may mắn trong bóng đá là một yếu tố hết sức quan trọng.

Trận chung kết giữa Sông Lam Nghệ An và Thanh Hoá thực sự sẽ là một đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với Sông Lam Nghệ An khi kỷ lục về số lần vô địch đang rơi vào tay Hà Nội. Mặt khác, người ta thường nói quá nhiều về sự trỗi dậy của những trung tâm được đầu tư mạnh, không tiếc tiền như PVF, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Nutifood, Hà Nội thì đều đã dừng bước.

Tuy nhiên, hai lò đào tạo địa phương, vốn còn nhiều khó khăn như Thanh Hoá và Sông Lam Nghệ An tranh chức vô địch thực sự là một lời khẳng định cho bản sắc, truyền thống và cách làm riêng. Và điều quan trọng hơn cả, lứa U19 là độ tuổi đã tiệm cận bóng đá chuyên nghiệp, sẽ là một bước đệm cực kỳ quan trọng cho hành trang của các em trong tương lai./.