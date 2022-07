Chương trình 'Sắc' của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc

(Baonghean.vn) - Cho ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết 06/2018 của Chính phủ, ý kiến các đại biểu khẳng định việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, cấp bách.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn, bắt giữ 18 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 400 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2022 vừa ban hành Kế hoạch số 104 - KH/TU về tổ chức Giải Báo chí Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022.

(Baonghean.vn) - Kể từ sau khi bãi rác tại xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) buộc phải đóng cửa, 33 xã, thị trấn tại địa phương này đã phải loay hoay tìm nơi xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư. Tình hình càng bế tắc hơn kể từ khi Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, đơn vị quản lý Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ra thông báo dừng tiếp nhận rác do các đơn vị ở địa phương này chuyển đến.

(Baonghean.vn) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phát hiện đối tượng bị truy nã từ năm 2003, đang lẩn trốn tại Tây Ninh. Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đô Lương đã cử tổ công tác vào bắt giữ đối tượng.