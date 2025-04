Pháp luật Chuyển biến sau 1 tháng áp dụng mô hình công an 2 cấp ở Nghệ An

Sau 1 tháng triển khai mô hình Công an 2 cấp, lực lượng Công an cấp xã tại Nghệ An đã nhanh chóng ổn định, bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.



Mở rộng chức năng

Công an thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) là 1 trong 20 đơn vị công an cấp xã của tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức 2. Trong những ngày đầu triển khai, đơn vị không chỉ tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực khác, mà còn phải xử lý lượng lớn người dân từ các xã đến làm thủ tục cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2.

Mặc dù số lượng giao dịch tăng cao, nhờ sự chủ động trong tổ chức và bố trí cán bộ, các hoạt động đã diễn ra ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn.

Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Đ.C

Chị Hà Thị Hằng, trú tại xã Châu Kim đến làm thủ tục đổi căn cước, cho biết: "Sau khi bỏ công an cấp huyện, tôi còn lo phải xuống tận Công an tỉnh mới làm được căn cước công dân. Nhưng hiện nay, nhiệm vụ này được giao cho công an thị trấn nên tôi rất mừng. Đến Công an thị trấn Kim Sơn, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, chỉ cần đưa căn cước cũ, chụp ảnh, còn mọi thông tin đều đã được cập nhật nên không phải kê khai gì".

“ Khi không còn Công an cấp huyện, Công an xã sẽ phải chủ động giải quyết các công việc phát sinh từ việc mở rộng chức năng, nhiệm vụ. Đơn vị đã thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ theo các lĩnh vực phù hợp với chuyên môn. Thiếu tá Lương Tuấn Minh - Trưởng Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong

Từ ngày 1/3 đến nay, Công an thị trấn Kim Sơn đã tiếp nhận 656 hồ sơ cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho 163 trường hợp, đăng ký quản lý phương tiện cơ giới cho 34 phương tiện (13 ô tô và 21 xe máy), đăng ký thường trú cho 19 trường hợp, tạm trú 05 trường hợp và xác nhận cư trú cho 50 trường hợp.

Thiếu tá Lương Tuấn Minh - Trưởng Công an thị trấn Kim Sơn hướng dẫn người dân sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Đ.C

Bên cạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính, công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng được công an cấp xã nỗ lực triển khai, đặc biệt là sau khi Bộ Công an ban hành Văn bản số 11 (có hiệu lực từ ngày 1/3), hướng dẫn về việc bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra tại công an cấp xã và quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm trước khi chuyển lên công an cấp tỉnh.

Điển hình như vụ việc mất trộm tài sản diễn ra tại xã Thanh Hương (Thanh Chương), chỉ trong hơn 3 giờ đồng hồ sau khi anh Nguyễn Văn T., trú tại xóm 5 trình báo về việc xưởng chè đang xây dựng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm các máy móc có giá trị hơn 40 triệu đồng, Công an xã Thanh Hương đã nhanh chóng phá án thành công. Hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ và tài sản bị trộm đã được thu hồi, trả lại cho gia đình nạn nhân.

Các loại máy móc có giá trị hơn 40 triệu đồng được thu hồi trả lại cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Phạm Thủy

Anh Nguyễn Văn T. kể lại: "Sáng 12/3, tôi đến xưởng chè và phát hiện kho bị cạy khóa, máy móc bị mất. Tôi lập tức báo Công an xã. Đến chiều, gia đình nhận tin công an đã bắt được đối tượng và thu hồi tài sản. Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn các lực lượng Công an xã đã xử lý vụ việc nhanh chóng, hiệu quả".

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, ngay khi nhận được tin báo của anh T., Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Mặc dù vụ việc xảy ra trong đêm, khu vực vắng người qua lại và không có nhân chứng, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã vẫn kiên trì truy vết và khoanh vùng đối tượng, phá án trong thời gian ngắn nhất. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an xã đã bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn T. (SN 1999) và Nguyễn Văn Ng. (SN 2008), cùng trú tại xóm 6, xã Thanh Hương, về hành vi Trộm cắp tài sản...

“Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”

Từ ngày 1/3/2025, cùng với cả nước, mô hình Công an 2 cấp (tỉnh - xã) đã chính thức triển khai tại Nghệ An. Với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, 412 đơn vị Công an cấp xã trên toàn tỉnh đã tiếp nhận nhân lực, nhiệm vụ và quyền hạn mới, vượt qua những khó khăn ban đầu để nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn hướng dẫn người dân làm thủ tục xác nhận cư trú. Ảnh: P.T

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương, nhằm đảm bảo Công an cấp xã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ mới, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và bổ sung quân số cho Công an cấp xã, phường, thị trấn. Các quyết định được thực hiện theo tinh thần "Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường và đáp ứng yêu cầu thực tế của từng địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh chủ động tiếp cận và nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an và Công an tỉnh, nhằm nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, tăng cường trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời hỗ trợ giải quyết các tình huống, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Các nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng bao gồm tháo gỡ khó khăn trong bảo đảm an ninh quốc gia, điều tra hình sự, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng, hậu cần, quản lý nhà nước về an ninh trật tự và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công an xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương tăng cường bám, nắm địa bàn sau khi thực hiện mô hình bộ máy mới. Ảnh: P.T

Để cán bộ Công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ mới, Công an tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp trang thiết bị, phương tiện cần thiết. Trước đây, nhiều thủ tục yêu cầu người dân đến Công an huyện, nhưng hiện nay, nhờ phân cấp, họ có thể trực tiếp làm thủ tục tại Công an xã, như đăng ký xe, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự... Đặc biệt, nhiều thủ tục đã được tích hợp trên hệ thống dịch vụ công, cho phép người dân hoàn thành yêu cầu qua cổng dịch vụ công trực tuyến mà không cần đến công an.

“ Trong thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để củng cố và tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã, phấn đấu mỗi đơn vị có tối thiểu 12 cán bộ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh sẽ tập trung nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai hệ thống bảo mật và đường truyền đến Công an cấp xã để gửi nhận văn bản điện tử, theo dõi chỉ tiêu công tác và tiến độ công việc. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn đảm bảo việc thống kê và báo cáo thông tin được kịp thời, chính xác, phục vụ tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở... Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu đã mở ra cơ hội lớn trong công tác cải cách, nâng cao chất lượng hoạt động công an, góp phần đáp ứng hiệu quả yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 08 ngày 17/2/2025 về phân cấp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính khi không tổ chức Công an cấp huyện, từ ngày 1/3 công an cấp xã đủ điều kiện sẽ tiếp nhận và giải quyết 35 thủ tục hành chính.

Trước mắt, Công an tỉnh cần nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí để xác định các đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện, nhằm đảm bảo các thủ tục này được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở. Bởi hiện tại, một số thủ tục như cấp căn cước công dân và định danh mức 2 vẫn chỉ được thực hiện tại các trụ sở công an huyện, thành phố, thị xã (trước đây), do công an thị trấn đảm nhận.