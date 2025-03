Pháp luật

Infographic: Chi tiết 35 thủ tục hành chính người dân được làm tại Công an xã

Bộ Công an đã ban hành Hướng dẫn số 08 ngày 17/2/2025 về phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức Công an cấp huyện. Theo đó, từ ngày 1/3, Công an cấp xã đủ điều kiện có thể tiếp nhận, giải quyết 35 thủ tục hành chính.