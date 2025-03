Pháp luật

Chi tiết các điểm làm căn cước tại Nghệ An

Thực hiện chủ trương không bố trí công an cấp huyện, đồng thời đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân diễn ra thông suốt, từ ngày 3/3/2025, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức các điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở công an các huyện, thành phố, thị xã (trước đây). Các điểm tiếp nhận hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần.