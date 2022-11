Chuyện chuyên môn của Sông Lam Nghệ An sau trận thua Hải Phòng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ở vòng đấu áp chót - vòng đấu thứ 25 V-League 2022 gặp Hải Phòng, sau màn “quay xe” hi hữu của cổ động viên phía Nam và sự phai nhạt của cổ động viên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đang lấy lại tinh thần sau 2 trận đấu gặp Bình Dương và Bình Định dù kết quả không phải là tốt nhất như mong muốn. Tinh thần, động lực thi đấu là điều có thể đáng biểu dương nhưng chuyên môn của thầy và trò lại là điều đáng báo động, từ khâu kết thúc tình huống, cơ hội, đến khả năng tổ chức phòng ngự cũng như vô vàn chi tiết lớn, nhỏ khác.

Nhưng trận đấu trên sân khách trước đối thủ duyên nợ lại đang băng băng về đích rất khó cản lại cho thấy Sông Lam Nghệ An gần như cầm chắc thất bại trước khi tiếng còi trận đấu vang lên. Đó là hệ quả của các trận đấu trước đó dẫn đến việc “thủng” hàng thủ: Ngọc Hải, Bá Sang bị treo giò, Văn Đức chỉ thi đấu hiệp sau. Và dù có Trọng Hoàng ở hàng tiền vệ thì ai dám chắc tuyển thủ này sẽ đảm đương tốt việc lên công - về thủ như anh từng làm được trước đó? Hậu quả “nhãn tiền” ở hiệp 1 ai ai cũng biết. Đội bóng đã “tự làm yếu” mình mà không hay biết (hay biết mà không thể) mà thôi.

Vấn đề của Sông Lam Nghệ An, nếu chỉ nhìn qua 1 trận đấu cụ thể nhiều khi không thể thấu đáo, là vì vậy. Hàng thủ liên tục bị xáo trộn vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đến từ nhiều vị trí trụ cột khác nhau. Kỳ lạ là huấn luyện viên trưởng Huy Hoàng vốn là một hậu vệ lừng danh lại không thể xây dựng, củng cố cho đội bóng một hàng thủ vững như truyền thống đi lên nhiều năm nay.

Cũng cần nói khi bóng đá Việt, khi đội tuyển Việt Nam có ai hơn Ngọc Hải “trị vì” ở vị trí trung vệ nhưng về lại Sông Lam Nghệ An lại rất mờ nhạt trong vai trò thủ lĩnh và không thể giúp hàng thủ ổn định hơn, chắc chắn hơn? Có thể có nguyên nhân từ các đối tác, từ tuyến trên thiếu một tiền vệ trụ giỏi… nhưng nói gì thì nói, việc Sông Lam nghệ An liên tục thủng lưới từ các tình huống cố định, cầu thủ phạm lỗi nặng dẫn đến đánh mất thế trận, bào mòn lực lượng như trong trận gặp Hải Phòng nói trên, Ngọc Hải không thể không có phần trách nhiệm?

Có thể do tình hình thực tế về lực lượng hay đối thủ, có thể do kinh nghiệm, việc Huy Hoàng gần đây “loạn đao pháp” cũng cho thấy sự bất ổn từ khu kỹ thuật tới thực tế vận hành chiến thuật của Sông Lam Nghệ An. Cái khó không “ló” cái khôn là điều cần phải nhìn nhận lại, bởi xưa nay mấy khi, mấy ai lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió? Sơ đồ chiến thuật ban đầu được làm mới, có thành công nhưng rồi lại thay đổi, lại gặp khó. Tuyến giữa là một quá trình thử nghiệm triền miên với hàng loạt cầu thủ trẻ, thay vào, đổi ra với trụ cột nhưng rốt cuộc vẫn thiếu ổn định, vẫn thiếu người cầm trịch, người phòng ngự tốt lẫn tấn công hay. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn ngoại binh vẫn là điều đáng ngạc nhiên, vẫn rất đáng buồn sau những gì họ đã thể hiện.

Mùa giải đang về đích và hiện đã không còn hy vọng nào cho Sông Lam Nghệ An, ngoài những lời hứa như thật, rồi bỏ đó, không một chút băn khoăn, trăn trở hay một lời chân thành, đúng mực nào đó? Khi Sông Lam Nghệ An lần lượt thua Hà Nội FC (lượt đi), thua Hải Phòng lượt về, thua cả lượt đi, lượt về trước Bình Định, Viettel, thậm chí thua và hòa cả đội yếu Đà Nẵng… thì việc ai đó nói là “bệ phóng” cho các đội nói trên lên ngôi và đạt thứ hạng cao, nghe mới cay cực và chua xót làm sao!

Ông chủ đội bóng vừa trúng Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho thấy vị này sẽ gắn bó tiếp tục, nhưng có sáng sủa hơn, tham vọng hơn, làm được nhiều việc hơn hay không thì vẫn phải chờ đợi? Cổ động viên Sông Lam Nghệ An vốn yêu thiết tha, tâm huyết, tận tâm tận lực cùng đội bóng nhưng bây giờ nếu hỏi họ có giữ vững “tinh thần thép” hay không, e mọi sự trả lời chỉ là ngập ngừng, chiếu lệ mà thôi…?