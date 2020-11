Chuyển giao kỹ thuật ‘Điều trị chứng liệt do tai biến mạch máu não’ cho Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ- BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”. Với mong muốn nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị để có thể cung cấp cho người dân đến khám và điều trị các dịch vụ với chất lượng tốt nhất, Bệnh viện đã làm Công văn về việc xin tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật “Điều trị di chứng liệt do tai biến mạch máu não” từ Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

PGS.TS Trần Văn Thanh - Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương thăm khám cho bệnh nhân và hướng dẫn các y, bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền thực hành cơ bản về các kỹ thuật trong điều trị liệt do tai biến mạch máu não. Ảnh: Ngọc Anh

Ngay trong buổi lễ tiếp nhận, PGS.TS Trần Văn Thanh - Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã hướng dẫn về lý thuyết, quy trình điện châm điều trị liệt do tai biến mạch máu não và trực tiếp thị phạm kỹ thuật đại trường châm, cách sử dụng kim to, kim dài châm xuyên kinh, xuyên huyệt trong điều trị liệt, di chứng tai biến mạch máu não trên những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An.