Chuyện người con gái hơn nửa thế kỷ tìm mộ cha

(Baonghean.vn) - Mặc dù sự cố sạt lở đường đã xảy ra 4 ngày, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa khắc phục được, do đó, tuyến đường độc đạo vào bản Phia Khoáng, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn bị chia cắt.

(Baonghean.vn) - Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An năm 2022 cảnh báo cấp cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ cấp 4 - cấp nguy hiểm đến cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm .

Cuộc chiến ở Ukraine có lẽ sẽ bước vào giai đoạn mới khi các hệ thống vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp được cho là đang làm gián đoạn cuộc tiến công của Nga ở khu vực Donbass và để ngỏ cánh cửa cho một cuộc phản công của Ukraine

(Baonghean.vn) - Với chiến thắng 2-1 trước U15 Quảng Nam, U15 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết U15 toàn quốc 2022 trước 1 lượt đấu.

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp đánh giá lại kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ... là những thông tin nổi bật ngày 26/7.

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 26/7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hoà - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.