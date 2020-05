CLB Heerenveen đàm phán giữ lại Văn Hậu; Cúp Quốc gia lùi lịch, V-League 2020 chưa hẹn ngày trở lại

Cúp Quốc gia lùi lịch, V-League 2020 chưa hẹn ngày trở lại

Cúp Quốc gia 2020 tiếp tục lùi thêm một tuần trong khi V-League 2020 vẫn chưa được VPF chốt ngày trở lại.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, V-League 2020 phải tạm hoãn sau 2 vòng đầu tiên, trong khi giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia đều chưa thể khởi tranh. Sau một số lần đưa ra điều chỉnh, cho đến nay, VPF mới đưa ra được thời hạn để Cúp quốc gia 2020 trở lại.

Các trận đấu Vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways dự kiến tổ chức từ ngày 24/5/2020, các trận đấu Vòng 1/8 dự kiến tổ chức từ ngày 30/5/2020.

Thời hạn này lùi một tuần so với dự kiến trước đó của VPF, khi các trận đấu ở vòng loại sẽ khởi tranh vào ngày 15/5.

Lịch thi đấu của Giải Vô địch Quốc gia LS 2020 và Giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020 sẽ được thông báo sau. Trước đó, một số thông tin cho biết V-League 2020 sẽ trở lại vào cuối tháng 5, còn VPF từng dự kiến thời hạn trở lại vào tuần thứ 3 của tháng 5/2020.

CLB Heerenveen đàm phán giữ lại Văn Hậu ở châu Âu

HLV Johnny Jansen của SC Heerenveen vừa tiết lộ, đội bóng này đang đàm phán để tiếp tục giữ lại Đoàn Văn Hậu ở mùa giải 2020/21.

Trả lời trên trang Omrop Fryslan mới đây, HLV Johnny Jansen đã tiết lộ lãnh đạo CLB này đang đàm phán với CLB Hà Nội để giữ lại Văn Hậu thêm 1 mùa giải nữa, sau khi đội bóng Hà Lan này chuẩn bị chia tay hậu vệ Ricardo Van Rhijin.

Vì đang cần một hậu vệ trái, nên vị HLV này đã cho biết khả năng Văn Hậu sẽ được giữ lại để chơi ở vị trí này, vì “thời gian qua chúng tôi đang rèn cho cậu ấy ở vị trí này và lãnh đạo SC Heerenveen đang đàm phán với CLB chủ quản của Hậu để mượn tiếp cậu ta ở mùa giải sắp tới”, ông Jansen chia sẻ.

Dybala bình phục sau 4 lần dương tính với virus corona

Tiền đạo người Argentina đã cho kết quả âm tính với virus corona và đang chờ ngày tái xuất tại Serie A.

Đêm 6/5 (giờ Hà Nội), CLB Juventus xác nhận Paulo Dybala đã cho kết quả âm tính với virus corona sau lần xét nghiệm mới nhất. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina vẫn cần theo dõi thêm để có thể trở lại hội quân cùng đồng đội.

Juventus dùng thêm 3 ngôi sao để thuyết phục MU nhả Pogba

Theo Sky Sports, Juventus đang làm mọi cách để có sự phục vụ của Paul Pogba ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo. MU yêu cầu phí chuyển nhượng 150 triệu euro cho tiền vệ người Pháp. Juventus không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này, do đó phải chuyển sang phương án trao đổi cầu thủ, cộng thêm tiền.

Giải xe đạp tranh cúp truyền hình TP HCM lần thứ 32 khai mạc vào ngày 19/5

Theo tin mới nhất từ BTC cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP HCM lần thứ 32-2020 "Non sông liền một dải", giải sẽ khai mạc vào ngày 19/5 tại TP Vinh, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với tổng lộ trình 2.183 km, cuộc đua sẽ có 18 chặng với lộ trình xuất phát từ TP Vinh, qua cố đô Huế để đến với các tỉnh và TP duyên hải miền Trung, vượt đèo An Khê đến các tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai - Đắk Lắk, đổ đèo Phượng Hoàng để về lại TP Nha Trang trước khi trở ngược lên TP hoa Đà Lạt và dự kiến về đích cuối cùng tại TP HCM, vào ngày 7/6, đúng dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Sài Gòn FC bị đội hạng Nhất cầm chân

Trong trận giao hữu chiều 6/5, Sài Gòn FC đã bị đội hạng Nhất là Long An cầm chân với tỷ số hòa 1-1.

Các cầu thủ Sài Gòn FC bị đội hạng nhất Long An cầm hòa.

Để kiểm tra năng lực chuyên môn của các cầu thủ sau một thời gian nghỉ do Covid-19, Sài Gòn FC đã có trận giao hữu đầu tiên với Long An trên sân Phú Thọ vào chiều 6/5. Kết quả, đại diện của V.League đã bị đội hạng Nhất cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Bàn thắng của Sài Gòn FC do công của cựu binh Ngọc Duy.