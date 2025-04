Thể thao Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội lên kế hoạch đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội đang chuẩn bị một chương trình đặc biệt để cổ vũ đội bóng quê hương trong trận đấu gặp Thể Công Viettel vào tối 25/4 tới đây.

Ngày 25/4/2025 tới, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy, đối đầu câu lạc bộ Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 20 V.League 2024/2025. Nhân dịp này, Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An khu vực miền Bắc đã phát động chiến dịch kêu gọi cộng đồng người xứ Nghệ tại Hà Nội và các vùng lân cận đến sân để tiếp lửa cho đội bóng.

Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An khu vực miền Bắc đã phát động chiến dịch kêu gọi cộng đồng người xứ Nghệ tại Hà Nội và các vùng lân cận đến sân để tiếp lửa cho CLB Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Không chỉ dừng lại ở việc cổ vũ thông thường, Hội cổ động viên đã lên kế hoạch tổ chức một hoạt động đặc biệt mang tính lịch sử và thiêng liêng, nhằm tưởng nhớ và tri ân ngày đất nước thống nhất.

Theo kế hoạch, Hội cổ động viên sẽ phát miễn phí 1.000 lá cờ Việt Nam và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Các lá cờ này sẽ được đồng loạt giương cao trong nghi thức chào cờ trước trận đấu - một khoảnh khắc hứa hẹn đầy cảm xúc, thiêng liêng và tự hào.

Các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tạo nên những hình ảnh hết sức ý nghĩa trên sân Thống Nhất, trong trận đấu với CLB TP. Hồ Chí Minh tại vòng 17 V.League 2024/25. Ảnh: Hải Hoàng

Bên cạnh đó, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp và những khẩu hiệu mang thông điệp ý nghĩa về sự kiện 30/4 sẽ được chuẩn bị chu đáo, tạo nên một bầu không khí trang trọng, rực rỡ sắc màu cổ vũ hòa quyện với tình yêu nước.

Dù thi đấu trên sân khách, nhưng Sông Lam Nghệ An là một trong những đội bóng sở hữu lực lượng cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt nhất cả nước. Dự kiến, khán đài B sân Hàng Đẫy sẽ phủ đầy sắc vàng đặc trưng, biến nơi đây thành "sân nhà thứ hai" của đội bóng xứ Nghệ.

Với lá cờ tung bay cùng hình ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giương cao, tạo nên bầu không khí xúc động và tự hào. Ảnh: Hải Hoàng

Trận đấu này không chỉ là cơ hội để Sông Lam Nghệ An thể hiện bản lĩnh và khát vọng giành điểm, mà còn là dịp để cộng đồng người Nghệ ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

Chia sẻ về sự kiện này, anh Trần Anh Dũng - phụ trách Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại Hà Nội cho biết: “Trận đấu này không chỉ có bóng đá, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau thể hiện tình yêu quê hương và Tổ quốc thông qua những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi kêu gọi những người con xứ Nghệ đang sinh sống tại Hà Nội và khu vực lân cận đến sân để lan tỏa những thông điệp của lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.”

Những người con xứ Nghệ xa quê, xem đây như một buổi họp đồng hương tại Hà Nội. Ảnh: Hải Hoàng

Anh Dũng cũng nhấn mạnh rằng, ngoài việc cổ vũ đội bóng quê hương, sự kiện lần này còn là cơ hội để kết nối những người con xứ Nghệ xa quê, đây sẽ như một buổi họp đồng hương. Các hoạt động bên lề như giao lưu văn nghệ, những câu hò ví dặm, những bài hát truyền thống sẽ cất lên trên khán đài sân Hàng Đẫy, góp phần làm cho sự kiện này thêm ý nghĩa và trọn vẹn.

“Chúng tôi tin rằng, khi tinh thần xứ Nghệ được thổi bùng lên trên khán đài, không chỉ cầu thủ được tiếp thêm sức mạnh mà cộng đồng cũng sẽ cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu thương và lòng tự hào cội nguồn,” anh Dũng chia sẻ đầy cảm xúc.

Nhiều bạn trẻ xứ Nghệ luôn tích cực tham gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mọi hoạt động hướng về quê hương và đất nước. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi đó anh Nguyễn Huy Hoàng – Hội trưởng Hội Đồng hương Thanh niên Nghệ An tại Hà Nội chia sẻ: “Thanh niên Nghệ An được vinh dự lớn lên trên quê hương Bác Hồ kính yêu, nên trong mỗi người luôn sục sôi một lòng yêu nước nồng nàn và tình cảm sâu sắc với quê hương. Việc kêu gọi, tổ chức cổ vũ cho đội bóng Sông Lam Nghệ An không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và sự hưởng ứng đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.”

Anh cũng khẳng định, tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong những dịp trọng đại mà đã trở thành một những hoạt động thường niên, luôn thôi thúc thế hệ trẻ xứ Nghệ tích cực tham gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong mọi hoạt động hướng về quê hương và đất nước.

Về chuyên môn, Câu lạc bộ Thể Công Viettel đang được đánh giá nhỉnh hơn. Trong 24 lần đối đầu trước đây, Viettel chiếm ưu thế rõ rệt, đặc biệt là chiến thắng đậm 5-0 trước Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Vinh vào tháng 11/2024.

Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của đội bóng xứ Nghệ vẫn luôn được đánh giá cao. Đội trưởng Hoàng Văn Khánh chia sẻ: "Chúng tôi luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất, xem mỗi trận như chung kết. Đây là thời điểm đội cần thể hiện bản lĩnh và lòng tự tôn của một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất V.League."

Nếu Sông Lam Nghệ An có thể giữ được sự kỷ luật, thi đấu tập trung và tận dụng tốt các cơ hội phản công, một kết quả tích cực là hoàn toàn khả thi, dù đối thủ mạnh hơn./.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An tại vòng 20 V.League 2024/2025, diễn ra lúc 19h15 ngày 25/4 trên sân vận động Hàng Đẫy.