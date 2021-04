Cơ hội ‘vàng’ được điều trị u, bớt máu miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An

Trao nhiều cơ hội chữa bệnh miễn phí

Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông các bậc phụ huynh đưa theo con nhỏ đến tham gia chương trình “Ước mơ cho con” tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. Tại đây, các bậc phụ huynh đã được các chuyên gia đến từ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – TP. Hồ Chí Minh và bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương- Chỉnh hình Nghệ An tư vấn, giải đáp các thắc mắc về bệnh u máu, bớt máu và khám sàng lọc.

Rất đông phụ huynh đưa theo con nhỏ tham gia Chương trình "Ước mơ cho con". Ảnh: Đậu Huyền Cũng trong chương trình, nhiều câu chuyện xúc động về hành trình chiến thắng căn bệnh bẩm sinh của các em với sự đồng hành của các y, bác sĩ của Khoa Chấn thương, chỉnh hình thẩm mỹ đã được sẻ chia.

Đó là em Nguyễn Cảnh B. (5 tuổi) ở xóm Sào Nam, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn (Nghệ An), bị u máu bẩm sinh từ khi mới sinh ra. Gia đình rất lo lắng nên đã đưa con đi thăm khám nhiều nơi. May mắn, biết thông tin Bệnh viện Chấn thương -Chỉnh hình Nghệ An sử dụng công nghệ hiện đại điều trị hiệu quả căn bệnh này nên gia đình đã đưa con đến đây để chữa bệnh.

Anh Nguyễn Cảnh Hiếu - bố của em B vui mừng chia sẻ về tình trạng bệnh của con đã có nhiều tiến triển tích cực. “Sau 4 đợt được các bác sĩ điều trị, cháu đáp ứng rất tốt, tình trạng bệnh đã của cháu đã giảm được 40 đến 50% so với khi cháu mới được sinh ra. Gia đình chúng tôi vui mừng lắm. Hy vọng sau khi điều trị cháu sẽ trở lại với ngoại hình bình thường, để tự tin học tập, vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa”.

Chi Phạm Thị Hồng, mẹ của Bé Trần Bảo H chia sẻ về quá trình điều trị bệnh cho con tại Bệnh viện Chấn thương- Chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Đậu Huyền Còn Bé Trần Bảo H, bị bệnh u máu bẩm sinh ở nửa mặt bên trái, cả vùng trên đầu, vùng cổ, vùng gáy và đã được đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Sau khi được bác sĩ Bệnh viện Chấn thương -Chỉnh hình Nghệ An thăm khám và chỉ định điều trị bằng Laser Vbeam Perfecta. Qua 5 đợt điều trị, tình trạng u máu của bé H đã đỡ được 60 đến 70%.

Chị Phạm Thị Hồng, mẹ bé H xúc động gửi lời cảm ơn bệnh viện “May mắn được các bác sĩ tận tình chữa trị, bệnh của cháu đã tiến triển tốt, gia đình vô cùng vui mừng. Từ nay cháu đã có thể tự tin hơn để có tương lai tốt hơn”.

Sau khi được các bác sĩ tư vấn, giải đáp về tình trạng bệnh cũng như chứng kiến các ca bệnh đã được điều trị khỏi tại bệnh viện, nhiều phụ huynh đã yên tâm gửi gắm niềm tin điều trị bệnh cho con tại đây.

Bác sĩ Chu Văn Hiếu - Trưởng Khoa Phẫu thuật - Tạo hình thẩm mỹ, tư vấn về bệnh u máu, bớt máu ở trẻ em. Ảnh: Đậu Huyền Bác sĩ Chu Văn Hiếu - Trưởng Khoa phẫu thuật - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương -Chỉnh hình Nghệ An cho biết, tình trạng u máu, bớt máu bẩm sinh xuất hiện khá phổ biến ở trẻ em. Tuy là loại u lành tính nhưng cũng có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng như: Loét, nhiễm trùng, hoại tử u, chảy máu; đặc biệt ảnh hưởng tới thẩm mỹ và tâm lý, cũng như tương lai sau này của các em.

Để điều trị tình trạng này cần sử dụng các máy laser chuyên dụng, với mức chi phí khá cao; không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện chữa trị cho con mình. Bởi vậy, Khoa tổ chức chương trình từ thiện "Ước mơ cho con" nhằm sẻ chia, mang lại cơ hội điều trị u máu, bớt máu miễn phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia chương trình, các em nhỏ không chỉ được khám và tư vấn miễn phí; để có được phương pháp điều trị bệnh phù hợp. "Ước mơ cho con" còn là cơ hội “vàng” để các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh u máu, bớt máu được điều trị miễn phí.

Tại chương trình, Bệnh viện đã tổ chức bốc thăm các gói dịch vụ điều trị miễn phí. Đã có 5 suất hỗ trợ 30% chi phí điều trị; 3 suất hỗ trợ 50% chi phí điều trị và 1 suất hỗ trợ 100% chi phí điều trị được trao cho các gia đình may mắn.

Bé Nguyễn Hà Anh, ở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) may mắn được nhận phần quà miễn 100% chi phí điều trị. Ảnh: Đậu Huyền “Rất may mắn cháu nhận được phần quà là miễn 100% chi phí điều trị. Gia đình tôi khó khăn, có được món quà ý nghĩa này đã tiếp thêm hy vọng chữa trị bệnh cho con, để con có tương lai tươi sáng hơn. Tôi cảm ơn Bệnh viện Chấn thương -Chỉnh hình Nghệ An rất nhiều”. Mẹ của bé Nguyễn Hà Anh, ở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xúc động chia sẻ.

Tiên phong sở hữu “tiêu chuẩn vàng” điều trị u máu, bớt máu

Là địa chỉ chăm sóc sắc đẹp uy tín, Khoa Phẫu thuật -Tạo hình thẩm mỹ trực thuộc Bệnh viện Chấn thương -Chỉnh hình Nghệ An hiện đang sở hữu máy Vbeam perfecta “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị u máu, bớt máu được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về độ an toàn.

Khoa Phẫu thuật- Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương -Chỉnh hình Nghệ An là đơn vị duy nhất khu vực miền Trung sở hữu máy Vbeam Perfecta điều trị u máu, bớt máu hiệu quả cao. Ảnh: Đậu Huyền Laser Vbeam Perfecta là laser xung nhuộm màu tiên tiến nhất hiện nay, do hãng Candela của Hoa Kỳ chế tạo được FDA chứng nhận. Laser Vbeam Perfecta cung cấp năng lượng xung laser ở bước sóng 595nm đi qua lớp da bì và lớp biểu bì, sau đó được hấp thụ bởi oxyhemoglobin trong các mạch máu mà không làm ảnh hưởng các mô xung quanh.

Công nghệ hiện đại trong điều trị u máu, bớt máu với những ưu điểm vượt trội: Hiệu quả cao từ 90-95% (cao nhất trong các công nghệ trị u máu); Không gây xâm lấn và tổn thương tại các vùng da xung quanh; Không cần nghỉ dưỡng, thời gian điều trị nhanh chóng; Phù hợp với tất cả các loại da và tình trạng u máu khác nhau.

Hiện nay tại Khoa Phẫu thuật -Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương- Chỉnh hình Nghệ An là đơn vị duy nhất khu vực miền Trung sở hữu máy Lazer Vbeam Perfecta.

Không chỉ sở hữu hệ thống thiết bị y tế hiện đại, Khoa còn là nơi quy tụ đội ngũ các bác sĩ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Bệnh viện Chấn thương -Chỉnh hình Nghệ An đã ứng dụng các công nghệ hiện đại điều trị thành công bệnh u máu, bớt máu cho hàng trăm trẻ em và cả những khách hàng lớn tuổi.