Pháp luật Công an 31 tỉnh, thành phố tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng tại Nghệ An Sáng 14/10, tại Công an tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng CAND năm 2024 khu vực phía Bắc.

Dự lễ khai giảng Lớp tập huấn có các đồng chí: Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự lễ khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: PV

Tham gia lớp tập huấn có 214 học viên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ thuộc 47 Cục, 8 trường Công an nhân dân và công an 31 tỉnh, thành phố.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, cho rằng: Mặc dù công tác tuyên truyền miệng trong Công an nhân dân đã đạt được nhiều thành công, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân phải không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân trao quyết định thành lập Ban cán sự lớp tập huấn. Ảnh: PV

Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong các yếu tố đặc biệt quan trọng là phải đổi mới nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, hướng đến xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; góp phần xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn. Ảnh: PV

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đồng thời nêu rõ: Thông qua lớp tập huấn sẽ là cơ hội để các học viên trao đổi, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa công an các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền miệng, từ đó phát huy các mô hình, cách làm hay, khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục hoàn thiện, phát triển, nâng cao hiệu quả toàn diện công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số 30 ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư.

Lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: PV

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng CAND năm 2024, sẽ diễn ra từ ngày 14-18/10.