Công an huyện Kỳ Sơn thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính

TT

Biển số

Số máy

Số khung

Nhãn hiệu

Số loại

Màu sơn

Ghi chú

01

37N2 – 9661

FMHB100248

H8PE7A100247

ESPERO

C110

Đen

02

37L4 – 9159

VTTJL1P52FMHN000600

VTTWCH0E4UM00600

MIKADO

110

Đỏ - Trắng

03

37K1 – 058.27

5C6H029314

RLCS5C6H0EY029298

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ - Đen

04

37M1 – 057.43

5C641084312

RLCS5C641DY084299

YAMAHA

SIRIUS

Đen – Trắng

05

37Z5 - 6521

5C61133107

RLCS5C6107Y133107

YAMAHA

C110

Xanh

06

52Y5 – 4199

2B56015265

RLCN2B5607Y015265

YAMAHA

NOUVO

Đen – Bạc

07

37D1 – 015.74

JC43E6400865

RLHJC4323BY449581

HONDA

WAVE RSX

Trắng – Đen – Đỏ

08

37N4 – 7668

5C63040023

RLCS5C6307Y040023

YAMAHA

C110

Đen – Bạc

09

37Z6 – 2744

5C63185787

RLCS5C6308Y185787

YAMAHA

C110

Đen - Bạc

10

37K1 – 050.38

JC52E1190180

RLHJC526XDY195980

HONDA

WAVE S

Đen – Đỏ

11

37L2 – 9551

152FMH202001671

BCH013KD003969

CPI

C100

Xanh

12

37Z2 – 1318

VMVA2AD101394

RLGXA10DH5H101394

ANGEL

100

Đen – Đỏ

13

37Z6 – 7173

5B94047397

RLCJ5B9409Y047399

YAMAHA

JUPITER

Đen – Bạc

14

37K1 – 041.03

5C63764365

RLCS5C630DY764288

YAMAHA

SIRIUS

Đen – Bạc

15

37K1 – 060.67

VDEJQ152FMHB172768

RPEXCH8PEEA172768

ESPERO

110

Đỏ

16

37K1 – 048.41

VMSACEH031439

RLGSC10MHDH031439

SYM

ELEGANT

Đỏ - Bạc

17

37Z6 – 1886

5C63141212

RLCS5C6308Y141212

YAMAHA

C100

Đen – Bạc

18

37K1 – 092.64

5C6J125129

RLCS5C6J0FY125144

YAMAHA

SIRIUS

Đen – Đỏ

19

37KA – 002.72

RL9FM1P39FMBS01324

RL9SCB5UMKBG01324

YAMALLAV

50

Đen

20

49P4 – 1671

JC43E1272011

RLHJC4312AY054653

HONDA

WAVE S

Nâu

21

37D1 – 004.73

16S2158927

RLCS16S20BY158928

YAMAHA

TAURUS

Đen

22

37K1 – 047.20

5C6K063673

RLCS5C6K0DY063652

YAMAHA

SIRIUS

Đen – Trắng

23

37N5 – 0074

HC12E0096485

RLHHC12048Y051611

HONDA

WAVE

Đen – Xám

24

37K1 – 111.22

VDEJQ152FMJ102624

RPEXCE8PEHA102624

ESPERO

120W

Đen

25

37D1 – 044.69

5C641089834

RLCS5C641DY089812

YAMAHA

SIRIUS

Trắng – Đen

26

37N2 – 8089

5C61070177

RLCSEC6107Y070177

YAMAHA

C100

Đỏ - Bạc

27

37K1 – 113.18

VDEJQ152FMHB200808

RPEXCH7PEHA200808

DETECH

100WS

Đen

28

37Z6 – 4101

JC43E5601895

RLHJC432XAY140317

HONDA

WAVE RS

Đen – Đỏ

29

37K1 – 080.09

HC12E5399333

RLHHC1216DY399171

HONDA

WAVE A

Xanh – Đen – Bạc

30

37NA – 029.40

VZS139FMB951382

RR6DCB1UMDT951382

MTV

50

Đỏ - Bạc

31

37K1 – 112.04

1FC4032145

RLCS1FC40FY032133

YAMAHA

SIRIUS

Xám - Đen

32

37Z8 – 4155

VMVDABH024431

RLGMC11HHAH024431

SYM

ANGEL

Đen – Xám

33

37H4 – 3331

1P50FMG310258248

LWGXCHL10257459

FERROLI

C100

Nâu

34

37N9 – 0489

VLF1P52FMH371000724

RNUWCHAUM9A100724

HONDA

110A

Đỏ - Xám

35

37D1 – 603.87

5B94064971

RLCJ5B9409Y064979

YAMAHA

JUPITER

Đỏ - Đen

36

67M5 – 3048

VDGZS152FMHWM00008742

RNDWCH0ND61Y08742

WAMUS

110

Xanh

37

37Z3 – 5888

50FMGN006948

G0TT5XP06948

DETECH

C100

Đen

38

37K1 – 055.59

VDEJQ152FMHB169930

RPEXCH8PEEA169930

HONDA

110 BS

Đen

39

MĐ1 – 001.41

VTF4880010160810221

RN4YADHN4GLF02221

VIET THAI

133S FI

Đỏ

40

69E1 – 072.50

5C64808915

RLCS5C640CY808911

YAMAHA

SIRIUS

Xanh

41

37Z6 – 3198

52FMH004968

UM8XM04968

LIFAN

110

Đen

42

37K1 – 050.80

JC52E6105163

RLHJC5245DY067404

HONDA

WAVE RSX

Đen – Đỏ

43

37F1 – 538.44

JC52E4495437

CY324885

HONDA

WAVE

Trắng–Vàng–Đen

44

37H5 – 1951

HB014630

VDNFM90B4V014630

SYM

M5B

Nâu

45

37X5 – 3297

VDEJQ152FMH038615

RPEWCH1PE9A038615

DETECH

110

Đen – Vàng

46

37B1 – 204.06

5C63413514

RLCS5C630AY413463

YAMAHA

SIRIUS

Đỏ - Đen

47

37Z6 – 0593

FMHTA003296

ND71M03296

TAMI

110

Đỏ - Bạc – Đen

48

37K1 – 008.22

50FMG917147

PJAA917038

SUFAI

110

Đỏ - Đen

49

37H9 – 7953

LC150FMG2091650

CA10002091355

SYM

110NH3

Đen



Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Công an huyện Kỳ Sơn đề nghị Cục C02, C08, C09 Bộ Công an, Phòng PC08, PC02, PC09 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công an các huyện, thành phố, thị xã - Công an tỉnh Nghệ An rà soát hồ sơ quản lý để phát hiện chủ phương tiện; đề nghị Báo Công an Nghệ An, Đài PT-TH huyện Kỳ Sơn đăng thông báo ai là chủ sở hữu các phương tiện trên liên hệ Công an huyện Kỳ Sơn để giải quyết.

Địa chỉ : Công an huyện Kỳ Sơn, khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : 0974.792.812, gặp đồng chí Trung úy Phan Đình Truyền - Cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Kỳ Sơn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp thì số phương tiện trên sẽ bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp./.

KT. Trưởng Công an huyện

Phó Trưởng Công an huyện

Trung tá Nguyễn Ngọc Thọ