Pháp luật

Công an Nghệ An bắt 03 đối tượng, thu giữ gần 4.000 viên ma túy tổng hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Quỳ Châu đồng chủ trì vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quỳ Châu đi huyện Tân Kỳ và các huyện phụ cận tiêu thụ, bắt 03 đối tượng.