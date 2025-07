Pháp luật

Công an Nghệ An căng mình giúp dân khắc phục hậu quả bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở tại các xã miền núi, Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các địa bàn xung yếu thuộc các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn cũ để hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản, ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.