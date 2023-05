Công an Nghệ An giành giải xuất sắc toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 khu vực IV

(Baonghean.vn) - Tối 14/5, tại thành phố Vinh, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 khu vực IV tổ chức bế mạc và trao giải. Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị có chương trình nghệ thuật xuất sắc nhất” tại Liên hoan lần này.

Tham dự lễ bế mạc, về phía Ban tổ chức, có Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và 22 Đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Công an các đơn vị, địa phương. Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII - năm 2023 khu vực IV diễn ra từ ngày 11-14/5 tại Nhà Văn hoá Lao động Nghệ An với sự tham gia của trên 800 cán bộ, chiến sĩ là các hạt nhân văn nghệ, cộng tác viên đến từ 22 Đoàn nghệ thuật quần chúng gồm 3 Cụm thi đua là các đơn vị trực thuộc Bộ, 1 trường Công an nhân dân và 18 Công an địa phương tham gia.

Qua 3 ngày thi diễn, các đoàn nghệ thuật quần chúng đã biểu diễn 117 tiết mục nghệ thuật gồm các thể loại ca, múa, nhạc, kịch; trong đó, có 37 tiết mục tự biên, sáng tác mới của các tác giả là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Các chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, được đầu tư dàn dựng công phu và giàu tính sáng tạo nghệ thuật, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Nhiều ca khúc tuyên truyền, quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…

Liên hoan đã khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; để lại ấn tượng và nhiều cung bậc cảm xúc đối với Ban giám khảo và người xem.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng đã khẳng định phong trào văn hóa, văn nghệ của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân và có sự thay đổi tích cực, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ. Công tác xây dựng ý tưởng kịch bản, tác phẩm, đạo diễn, biên đạo và cao hơn cả là khai thác tài năng của cán bộ, chiến sĩ để tạo ra những sản phẩm nghệ thuật thật sự ấn tượng.

Tại Liên hoan lần này, Ban Tổ chức đã mở rộng đối tượng tham gia nhằm thu hút các cộng tác viên, diễn viên chuyên nghiệp có những đóng góp cho hoạt động văn hoá, nghệ thuật của lực lượng Công an nhân dân, góp phần làm cho liên hoan đa dạng về loại hình, phong phú trong cách thể hiện, tạo động lực thúc đẩy chất lượng chuyên môn trong phong trào văn hoá, văn nghệ tại Công an mỗi đơn vị, địa phương.

Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân đã tổ chức thành công đêm lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh với chủ đề “Hoa tháng 5 dâng Người” với các tiết mục của các đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Gia Lai,... Đêm diễn đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân đến xem, hưởng ứng, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân năm 2023 tặng Cờ của Ban Chỉ đạo Bộ Công an cho 1 đơn vị xuất sắc nhất; 4 Công an đơn vị, địa phương đạt giải A; 7 Công an đơn vị, địa phương đạt giải B, 8 Công an đơn vị, địa phương đạt giải C và 2 Công an đơn vị, địa phương đạt giải Khuyến khích.

Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An vinh dự là đơn vị có chương trình nghệ thuật xuất sắc nhất” tại Liên hoan Khu vực IV lần này.

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 22 tiết mục đạt giải A; tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cho 33 tiết mục giải B, 44 tiết mục giải C và 10 giấy chứng nhận cho giải chuyên đề.