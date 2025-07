Pháp luật

Công an Nghệ An tiếp cận các xã bị cô lập, giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Công an Nghệ An đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu chi viện cho các xã miền núi phía Tây Nghệ An khắc phục, hậu quả sau ảnh hưởng của cơn bão số 3.