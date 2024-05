Công an tỉnh Nghệ An và Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo góp ý 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, tại thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh Hội thảo góp ý 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì. Dự hội thảo có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV và các ĐBQH đoàn Nghệ An; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, một số ban, sở, ngành, địa phương, trường đại học.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Công an tỉnh chủ trì, điều hành hội thảo. Ảnh: Thành Duy

TRÌNH QUỐC HỘI 6 DỰ ÁN LUẬT QUAN TRỌNG VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật năm 2024, Bộ Công an trình Quốc hội, cho ý kiến thông qua 6 dự án luật, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đề dẫn góp ý các dự án luật. Ảnh: Thành Duy

Đây là 6 dự án luật đặc biệt quan trọng; nhận được sự quan tâm của đông đảo các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, các chuyên gia và dư luận quần chúng nhân dân.

Trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến rộng rãi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân để đóng góp, hoàn thiện các dự án luật.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong Chương trình công tác Công an năm 2024, để chuẩn bị cho hội thảo, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các cán bộ có nhiều kinh nghiệm dày công nghiên cứu, tập hợp ý kiến đông đảo của toàn lực lượng Công an từ xã đến tỉnh để hoàn thiện các tài liệu trình tại hội thảo.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các dự án luật, qua đó, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và xin ý kiến góp ý rộng rãi của cấp ủy, chính quyền từ xã đến tỉnh và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội góp ý về Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Ảnh: Thành Duy

Tại Nghệ An, qua 2 hội thảo góp ý vào tháng 3/2022 và tháng 5/2023, Công an tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến rất chất lượng đối với Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bộ Công an đánh giá rất cao các ý kiến của tỉnh Nghệ An, nhất là ý kiến đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã góp phần giúp Bộ Công an tham mưu hoàn thiện dự án luật.

Thượng tá Nguyễn Đức Quý, đại diện Bộ Tư lệnh cảnh vệ dự hội thảo làm rõ một số nội dung Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cảnh vệ. Ảnh: Thành Duy

Tại hội thảo, trên tinh thần xây dựng, khách quan, toàn diện, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và bằng tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm, các đại biểu đã có 13 ý kiến thảo luận thống nhất sự cần thiết ban hành 6 luật trên; đồng thời bổ sung thêm những căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn vững chắc vào dự thảo Luật.

Qua đó, thể hiện tính thống nhất, đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của cả hệ chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu ý kiến góp ý về Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; qua đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong vấn đề tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật; nêu ý kiến về quy định độ tuổi cấp bằng lái xe; ủng hộ tiếp tục áp dụng quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Ảnh: Thành Duy





NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Phát biểu kết luận, bế mạc hội thảo, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ; đây là cơ sở để Công an tỉnh Nghệ An tổng hợp, báo cáo các cục, vụ có liên quan tổng hợp, báo cáo Bộ Công an hoàn thành các dự thảo luật.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận, bế mạc hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cả 6 dự án luật được xây dựng trên tinh thần thể chế hóa quan điểm của Đảng liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; có cơ sở pháp lý vững chắc, phù hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia.

Các đại biểu dự hội thảo góp ý 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, việc xây dựng, trình Quốc hội các dự án luật trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và trên cơ sở đánh giá tương lai và tầm nhìn để bổ sung cơ chế, chính sách, quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, xuất phát từ yêu cầu đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, đảm bảo quyền con người, quyền công dân đúng tinh thần Hiến pháp 2013.

Do đó, các dự án luật được Bộ Công an chủ trì soạn thảo, xây dựng đảm bảo rất công phu, kỹ lưỡng, đúng trình tự pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu tham dự hội thảo và phân tích, dẫn chứng số liệu từ tình hình thực tiễn của Nghệ An, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh nhận định, việc xây dựng 6 dự án luật trên và trình Quốc hội xem xét thông qua là rất cần thiết, đặc biệt là trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống mua bán người;…

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp tục có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cao; đặc biệt có sự đồng thuận, thống nhất cao đối với 6 dự án luật tại nghị trường Quốc hội trong các kỳ họp sắp tới.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành, ủng hộ giúp đỡ lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó có việc đưa nội dung pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự vào cuộc sống.