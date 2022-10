Công an tỉnh thăm và hỗ trợ cán bộ chiến sỹ đang khắc phục hậu quả lũ lụt tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Tại huyện Kỳ Sơn, BCH Công đoàn và Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kỳ Sơn và 150 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét.