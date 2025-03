Pháp luật Công an xã ở Nghệ An truy xuất camera tìm lại tài sản người dân đánh rơi Gần 3 tiếng sau khi nhận trình báo của người dân về việc mất đồ, Công an xã Bình Sơn (huyện Quỳnh Lưu) đã kịp thời tìm thấy tài sản và trao trả lại cho đúng chủ nhân.

Đại diện Công an xã Bình Sơn xác nhận, vào lúc 18 giờ chiều 14/3, Công an xã đã trả lại cho bà Trần Thị Phượng (SN 1964), trú tại xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An số tiền 36 triệu đồng.

Được biết, trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, bà Phượng đến làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu. Sau khi vay vốn xong, bà Phượng đến chợ Quỳnh Ngọc trên địa bàn xã thì đánh rơi túi nilon đỏ trong đó có toàn bộ hồ sơ vay vốn mới làm và số tiền 36 triệu đồng.

Công an xã Bình Sơn bàn giao tài sản bị đánh rơi cho bà Trần Thị Phượng. Ảnh: Công an xã cung cấp.

Ngay khi phát hiện mất tài sản, bà Phượng đã trình báo tại Công an xã và được lực lượng Công an xã Bình Sơn phối hợp quần chúng để xác minh truy tìm đồ vật. Thông qua công tác tìm kiếm, truy xuất camera an ninh của xã và camera an ninh nhà dân trên tuyến đường bà Phượng đi qua, chỉ sau gần 3 tiếng đồng hồ, Công an xã Bình Sơn đã tìm lại được túi đồ và mời bà Phượng lên trao trả lại số tài sản nói trên.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng Công an xã, bà Phượng chia sẻ: Đây là số tiền gia đình mượn để phát triển kinh tế, nên khi nhận lại được tài sản, bản thân vô cùng xúc động. Bà bày tỏ cảm ơn sự vào cuộc trách nhiệm và kịp thời của Công an xã Bình Sơn.