Thời sự Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 Sáng 6/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024.

Theo kết quả PCI 2024, Hải Phòng lần đầu tiên giành được ngôi vị đầu tiên với 74,84 điểm; vị trí thứ 2 thuộc về tỉnh Quảng Ninh với 73,20 điểm; xếp thứ 3 là Long An với 72,64 điểm; tỉnh Bắc Giang xếp thứ 4 với 71,24 điểm; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ 5 với 71,17 điểm.

Trong số top 10, Hưng Yên lần đầu tiên có tên, cùng với Huế, Hậu Giang, Phú Thọ và Đồng Tháp.

Nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2024 cũng ghi nhận nhiều chuyển động tích cực của một số địa phương như Hà Nam lần đầu đạt được vị trí 22 - kết quả tốt nhất từ trước đến nay; Thái Bình cũng trở lại top 30 sau 3 năm.

6 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ đều có mặt trong nhóm 30.

Top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2024. Ảnh: T.L



Theo bảng xếp hạng, chỉ số PCI của tỉnh Nghệ An năm 2024 đạt 66,48 điểm, xếp thứ 44/63 tỉnh, thành của cả nước, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2023, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ (sau tỉnh Thanh Hóa)

Theo báo cáo PCI 2024, tỉnh Nghệ An có các chỉ số thành phần tăng so với năm 2023. Trong đó, Chỉ số gia nhập thị trường đạt 7,92 điểm (tăng 0,59 điểm); tiếp cận đất đai đạt 7,01 điểm (tăng 0,76 điểm); chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt 8,01 điểm (tăng 0,45 điểm); thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đạt 7,68 điểm (0,97 điểm).

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gần 20 năm triển khai Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) - một sáng kiến nhằm phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Qua hai thập kỷ, PCI đã trở thành công cụ tin cậy để thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương, từ đó góp phần nuôi dưỡng và phát triển khu vực kinh tế tư nhân - trụ cột của nền kinh tế năng động và bền vững.

Bảng các chỉ số thành phần Chỉ số PCI và Chỉ số PGI của tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: T.L



Báo cáo PCI 2024 được công bố trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 và đạt hai con số trong các năm tiếp theo.

Mục tiêu này đòi hỏi quyết tâm cao độ trong việc cải thiện nền tảng thể chế, nâng cao chất lượng điều hành và tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và minh bạch.

Trong bối cảnh đó, PCI tiếp tục đóng vai trò là tấm gương phản chiếu thực tế điều hành tại các tỉnh, thành phố, giúp các địa phương xác định điểm mạnh, điểm yếu và từ đó có hướng cải thiện phù hợp.

Khảo sát năm nay được thực hiện với phản hồi của gần 11.000 doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp tiếp tục thể hiện niềm tin vào chính quyền địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như minh bạch thông tin, chất lượng lao động và cải cách thủ tục hành chính trực tuyến.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy những tồn tại cần được quan tâm, như tiếp cận đất đai vẫn là trở ngại lớn, chi phí tuân thủ pháp luật còn cao và tính năng động của chính quyền địa phương tại một số nơi có dấu hiệu suy giảm.

PCI 2024 sẽ là báo cáo PCI cuối cùng thực hiện đánh giá đầy đủ 63 tỉnh, thành phố trước khi quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Trung ương Đảng được triển khai từ năm 2025.

Về Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2024, thành phố Hải Phòng có tổng điểm của giữ kết quả tổng hợp xuất sắc ở 4 chỉ số thành phần dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Các vị trí tiếp theo là Vĩnh Long, Hà Nam, Bắc Ninh, Bình Dương, Long An.

Năm 2024, Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Nghệ An 25,98 điểm, đứng thứ 20/63 tỉnh, thành cả nước. Trong đó, các chỉ số thành phần đều tăng điểm là: Đảm bảo tuân thủ đạt 7,42 điểm (tăng 1,46 điểm); thúc đẩy thực hành xanh đạt 5,13 điểm (tăng 1,56 điểm); chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ đạt 6,98 điểm (tăng 1,68 điểm); giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai đạt 6,44 điểm (tăng 0,02 điểm)

Từ năm 2005 tới nay, PGI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như: mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.