Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy Nam Đàn

Tóm tắt và quá trình công tác của tân Bí thư Huyện ủy Nam Đàn

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hoa

Sinh ngày 26/4/1974

Quê quán: Phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Trình độ học vấn: Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Trình độ chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 17/05/1996

Quá trình công tác:

- Từ tháng 2/1997 đến tháng 11/2003: cán bộ chuyên trách; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn các Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đoàn các Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Nghệ An; Ủy viên thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XIII, XIV

- Từ tháng 11/2003 đến tháng 02/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn; Trưởng ban Mặt trận Thanh niên Tỉnh đoàn; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An; Hội thẩm nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nghệ An.

- Từ tháng 02/2009 đến tháng 5/2012: Phó Chi cục trưởng; Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An

- Từ tháng 6/2012 đến tháng 01/2015: Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Nghệ An; Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An

- Từ tháng 02/2015 đến tháng 08/2016: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

- Từ tháng 08/2016 đến tháng 03/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An.

- Từ ngày 05/03/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.